Чистяков сходил в баню вместе с другими игроками «Зенита»

Футболисты «Зенита» сходили в баню.

Вместе с остальными игроками в бане побывал Дмитрий Чистяков, который на выходных был выведен из состава «Зенита», однако уже сегодня тренировался с клубом.

Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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