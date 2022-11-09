Чистяков сходил в баню вместе с другими игроками «Зенита»

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Футболисты «Зенита» сходили в баню.
Вместе с остальными игроками в бане побывал Дмитрий Чистяков, который на выходных был выведен из состава «Зенита», однако уже сегодня тренировался с клубом.
- Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
- Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
- Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.
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