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    Чистяков сходил в баню вместе с другими игроками «Зенита»

    Футболисты «Зенита» сходили в баню.

    Вместе с остальными игроками в бане побывал Дмитрий Чистяков, который на выходных был выведен из состава «Зенита», однако уже сегодня тренировался с клубом.

    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
    • Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      shaskappak 31 минуту назад

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      Рейтинг: +325

      Кирилл Михайлов 42 минуты назад

      бразильцев потеряли?

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