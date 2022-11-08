Фомину вручили смокинг как победителю премии «Джентльмен года»

Даниил, рад за тебя! Ты заслужил это звание! Есть футболисты, уважаемые всеми болельщиками, не смотря на клубные пристрастия.
Капитан «Динамо» Даниил Фомин получил приз за победу в премии «Джентльмен года»-2022.
На специальной церемонии футболисту вручили черный смокинг.
- Полузащитник опередил в голосовании Федора Чалова (ЦСКА) и Александра Селихова («Спартак»).
- Фомин – 7-й представитель «Динамо», выигравший эту награду.
- В прошлом году «Джентльменом года» стал Георгий Джикия.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно