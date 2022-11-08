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    Фомину вручили смокинг как победителю премии «Джентльмен года»

    Капитан «Динамо» Даниил Фомин получил приз за победу в премии «Джентльмен года»-2022.

    На специальной церемонии футболисту вручили черный смокинг.

    • Полузащитник опередил в голосовании Федора Чалова (ЦСКА) и Александра Селихова («Спартак»).
    • Фомин – 7-й представитель «Динамо», выигравший эту награду.
    • В прошлом году «Джентльменом года» стал Георгий Джикия.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3444

      lordmrv 3 минуты назад

      Даниил, рад за тебя! Ты заслужил это звание! Есть футболисты, уважаемые всеми болельщиками, не смотря на клубные пристрастия.

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      Рейтинг: +17712

      Cleaner 31 минуту назад

      Вручили и ладно. Пусть клуб ПЯТЬДЕСЯТЛЕТБЕЗЧЕМПИОНСТВА потешится! Ржу ни могу...)

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