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Джикия оценил результаты «Бей Беги» в Медиалиге

7 ноября 2022, 11:46
2

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о своей медийной команде «Бей Беги».

«В планах доиграть МФЛ, а дальше будем садиться и разговаривать. Интерес есть, все по плану идет в плане содержания команды.

Понятное дело, что результаты команды не радуют, но ничего страшного, такое бывает. Много понял лично для себя.

Что касается самой темы, то в принципе, что ожидал, то и увидел. Понятное дело, что есть некоторые моменты, к которым нужно привыкнуть, есть некоторые моменты, которые нравятся и не нравятся, но, в целом, все очень позитивно, все очень хорошо.

Что бы изменил внутри команды? Конечно, будем усиляться – это точно.

На многие вещи буду смотреть по-другому, меньше панибратства будет, меньше будет каких-то устных договоренностей, будет намного строже, как показывает практика предыдущего МКС и МФЛ, надо посерьезнее быть, хоть это и медиа, но надо все чуть поорганизованней делать», – сказал Джикия.

  • Джикия и его одноклубник Александр Соболев – основатели медийной команды «Бей Беги».
  • Команда набрала 6 очков в 7 турах Медиалиги и занимает 8-е (предпоследнее) место в таблице группы A.

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Источник: телеграм-канал «Некласико»
Медиафутбол Спартак Джикия Георгий
Комментарии (2)
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Untitled-1
1667817212
Джикия, продай Бей Беги!
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заткнитемнерот
1667843476
А ощущение такое, что про Спартак говорил
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