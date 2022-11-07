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    Джикия оценил результаты «Бей Беги» в Медиалиге

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о своей медийной команде «Бей Беги».

    «В планах доиграть МФЛ, а дальше будем садиться и разговаривать. Интерес есть, все по плану идет в плане содержания команды.

    Понятное дело, что результаты команды не радуют, но ничего страшного, такое бывает. Много понял лично для себя.

    Что касается самой темы, то в принципе, что ожидал, то и увидел. Понятное дело, что есть некоторые моменты, к которым нужно привыкнуть, есть некоторые моменты, которые нравятся и не нравятся, но, в целом, все очень позитивно, все очень хорошо.

    Что бы изменил внутри команды? Конечно, будем усиляться – это точно.

    На многие вещи буду смотреть по-другому, меньше панибратства будет, меньше будет каких-то устных договоренностей, будет намного строже, как показывает практика предыдущего МКС и МФЛ, надо посерьезнее быть, хоть это и медиа, но надо все чуть поорганизованней делать», – сказал Джикия.

    • Джикия и его одноклубник Александр Соболев – основатели медийной команды «Бей Беги».
    • Команда набрала 6 очков в 7 турах Медиалиги и занимает 8-е (предпоследнее) место в таблице группы A.

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    Источник: телеграм-канал «Некласико»

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