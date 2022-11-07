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    «Вопрос интересный». Комличенко – о чемпионских амбициях «Ростова»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о притязаниях своей команды на победу в РПЛ.

    – Вы на третьем месте. «Ростов» сможет побороться за чемпионство?

    – Вопрос интересный... Рано ещe, 16‑й тур только закончился, мы так далеко не заглядываем. Конечно, интересно навязать борьбу топовым командам.

    • «Ростов» идет на 3-м месте в РПЛ после 16 туров.
    • Команда на 1 очко отстает от «Спартака», на 7 – от «Зенита».
    • Следующий соперник – «Крылья Советов» (12 ноября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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