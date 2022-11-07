«Присылайте видео, посмотрим, где я мог занырнуть». Комличенко – о сравнении с дельфином

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о том, что его подозревают в симуляциях.

«Меня стали называть «дельфином», как Соболева? Ну, если есть какие‑то вопросы, присылайте видео, посмотрим, где я мог занырнуть.

По‑моему, только пенальти против «Торпедо» признали неправильным, остальные все по делу.

Если защитник меня сбивает в штрафной площади, мне что, стоять до конца? Это плюс для команды, и я этих разговоров вообще не понимаю, если честно», – заявил Комличенко.

Форвард в этом сезоне забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 18 матчах.

«Ростов» реализовал 11 пенальти из 13 в сезоне-2022/23.

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