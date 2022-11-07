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    «Присылайте видео, посмотрим, где я мог занырнуть». Комличенко – о сравнении с дельфином

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о том, что его подозревают в симуляциях.

    «Меня стали называть «дельфином», как Соболева? Ну, если есть какие‑то вопросы, присылайте видео, посмотрим, где я мог занырнуть.

    По‑моему, только пенальти против «Торпедо» признали неправильным, остальные все по делу.

    Если защитник меня сбивает в штрафной площади, мне что, стоять до конца? Это плюс для команды, и я этих разговоров вообще не понимаю, если честно», – заявил Комличенко.

    • Форвард в этом сезоне забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 18 матчах.
    • «Ростов» реализовал 11 пенальти из 13 в сезоне-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +66388

      portero 21 минуту назад

      Вы Николая обидели, ему до Соболева далеко....

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      Рейтинг: +17686

      Cleaner 56 минут назад

      С дельфином Соболевым не сравнится НИКТО! У Соболева ТАЛАНТ симуляции. Он ныряет даже от легкого ветерка...(((

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      Рейтинг: +11877

      Алексей З 1 час назад

      Парень , ты в партере чаще чем на ногах.
      1,93 м рост , ну вес наверго под 90 падаешь после любого контакта с соперником. Это отличительная черта всех игроков Ростова, упасть с криком , а вдруг прокатит.
      Смотреть противно.

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      Рейтинг: +17686

      Cleaner > Алексей З 53 минуты назад

      Всей стране противно на Дельфина смотреть...(((

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      Рейтинг: +50829

      MaxRnD > Cleaner 45 минут назад

      Ты про Чахлого сейчас ?

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      Рейтинг: +16260

      Fusballer 1 час назад

      По совести - стоять до конца, но времена сейчас не те.

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      Рейтинг: +17686

      Cleaner > Fusballer 53 минуты назад

      Не соглашусь. Не нужно все на времена сваливать. Времена временами, а ныряет ТОЛЬКО Соболев. Это НАТУРА у него такая - симулировать. И при этом бить втихаря соперников.(((

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