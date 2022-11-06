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    АПЛ. «Астон Вилла» в первом матче с Эмери обыграла «Манчестер Юнайтед» – 3:1

    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» (1:3) в гостевом матче 15-го тура АПЛ.

    Полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи забил в свои и в чужие ворота.

    «МЮ» занимает 5-е место в чемпионате, имея на счету 23 очка. «Астон Вилла» – 13-е (15 очков).

    Англия. АПЛ. 15-й тур

    Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бэйли, 7; 2:0 – Динь, 11; 2:1 – Рэмзи, 45; 3:1 – Рэмзи, 49.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +234

      Болотоход 39 минут назад

      Как то и не удивительно! Жаль МЮ в середянки скатился и будет ДОЛГО от дуда выбираться!!

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      Рейтинг: +1152

      САНЁК17 47 минут назад

      Пришёл тренерёшка,занял пост главного тренера клуба который находился 17 место в группе и первым матче разнёс команду,кто там тренер? Сидячего умника.

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