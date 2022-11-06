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    Кажется, Дзюба уезжает из Турции (возможно, это связано с задержкой по зарплате) – уже есть варианты

    В августе мы радовались за Артему Дзюбу, подписавшего контракт с «Аданой Демирспор», и мы писали о его клубе такие тексты:

    Рассказываем про новый клуб Дзюбы: в Турции считается середняком с большим будущим, президент дает игрокам пощечины и дарит машины

    Сейчас, кажется, турецкий этап карьеры Дзюбы подошел к концу: много источников пишут, что Дзюба расторг контракт с «Аданой» – всего через два с лишним месяца после перехода.

    Разбираемся в ситуации.

    Как вообще Дзюба чувствует себя в Турции

    За это время статистика такая:

    • Пять матчей – 220 минут на поле (в среднем – 44 минуты на один матч). Выход в одном мачте пришелся на Кубок Турции;
    • Один гол;
    • Одна желтая карточка.

    Последний матч за «Адану» Дзюба отыграл в начале октябре. В следующих трех встречах он однажды просидел 90 минут на скамейке, а после – не попадал в состав вообще. Почему Дзюба сначала оставался в запасе, а потом – выпал. Есть несколько объяснений. Первое – переход тренера Винченцо Монтеллы на новую схему. Потом – слухи о конфликте Дзюбы с Монтеллой, но эту информацию опроверг «Матч ТВ».

    Первые слухи об уходе Дзюбы появились в конце октября. Тогда медиа обсуждали один вариант – «Венецию». Исполнительный директор клуба Александер Мента говорил: «Информация о нашем интересе к Дзюбе – это и правда, и неправда. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в «Венецию» возможен, но все зависит от цены и ряда других факторов».

    Но сейчас случилась другая история.

    Кажется, Дзюба уехал из Турции – он может вернуться в Россию (уже есть вариант)

    6 ноября – новая волна слухов об уходе Дзюбы из «Аданы Демирспор». Сначала об этом сообщил инсайдер Иван Карпов. Позже посыпалась дополнительная информация:

    • Sport24 сообщил, что дело в задержке зарплаты – с Дзюбой рассчитаются только в 2023 году.

    • «Матч ТВ» сообщил, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторону – к Дзюбе есть интерес со стороны российских и турецких клубов. Но он уже покинул Турцию.

    • Вот еще один инсайд от Sport24 – в Дзюбе заинтересовано «Торпедо», источник говорит, что переговоры начались. Андрей Панков из «Чемпионата» дополняет: в этом трансфере лично заинтересован Илья Геркус, но он пишет, что: а) В этом лично заинтересован Илья Геркус; б) Что переговоры только состоятся в ближайшее время.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: соцсети Артема Дзюбы

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:27
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