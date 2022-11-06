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  • Кажется, Дзюба уезжает из Турции (возможно, это связано с задержкой по зарплате) – уже есть варианты

Кажется, Дзюба уезжает из Турции (возможно, это связано с задержкой по зарплате) – уже есть варианты

6 ноября 2022, 18:17
8

UPD: Через несколько часов после выхода этого материала Дзюба официально расторг контракт с «Аданой Демирспор».

В августе мы радовались за Артема Дзюбу, подписавшего контракт с «Аданой Демирспор». Тогда на нашем сайте вышел такой текст:

Рассказываем про новый клуб Дзюбы: в Турции считается середняком с большим будущим, президент дает игрокам пощечины и дарит машины

Сейчас, кажется, турецкий этап карьеры Дзюбы подошел к концу: много источников пишут, что Дзюба расторг контракт с «Аданой» – всего через два с лишним месяца после перехода.

Разбираемся в ситуации.

Как вообще Дзюба чувствует себя в Турции

За это время статистика такая:

  • Пять матчей – 220 минут на поле (в среднем – 44 минуты на один матч). Выход в одном мачте пришелся на Кубок Турции;
  • Один гол;
  • Одна желтая карточка.

Последний матч за «Адану» Дзюба отыграл в начале октябре. В следующих трех встречах он однажды просидел 90 минут на скамейке, а после – не попадал в состав вообще. Почему Дзюба сначала оставался в запасе, а потом – выпал. Есть несколько объяснений. Первое – переход тренера Винченцо Монтеллы на новую схему. Потом – слухи о конфликте Дзюбы с Монтеллой, но эту информацию опроверг «Матч ТВ».

Первые слухи об уходе Дзюбы появились в конце октября. Тогда медиа обсуждали один вариант – «Венецию». Исполнительный директор клуба Александер Мента говорил: «Информация о нашем интересе к Дзюбе – это и правда, и неправда. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в «Венецию» возможен, но все зависит от цены и ряда других факторов».

Но сейчас случилась другая история.

Кажется, Дзюба уехал из Турции – он может вернуться в Россию (уже есть вариант)

6 ноября – новая волна слухов об уходе Дзюбы из «Аданы Демирспор». Сначала об этом сообщил инсайдер Иван Карпов. Позже посыпалась дополнительная информация:

• Sport24 сообщил, что дело в задержке зарплаты – с Дзюбой рассчитаются только в 2023 году.

• «Матч ТВ» сообщил, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторону – к Дзюбе есть интерес со стороны российских и турецких клубов. Но он уже покинул Турцию.

• Вот еще один инсайд от Sport24 – в Дзюбе заинтересовано «Торпедо», источник говорит, что переговоры начались. Андрей Панков из «Чемпионата» дополняет: в этом трансфере лично заинтересован Илья Геркус, но он пишет, что: а) В этом лично заинтересован Илья Геркус; б) Что переговоры только состоятся в ближайшее время.

Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети Артема Дзюбы

Источник: Бомбардир
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Россия Адана Демирспор Торпедо Дзюба Артем
Комментарии (8)
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serglider
1667744987
А какой смысл ему идти в Торпедо? Опять соглашаться на контракт до конца сезона, при этом Торпедо главный претендент на вылет в ФНЛ, ну и сильные сомнения, что они потянут его финансовые запросы... Тогда разумнее было сидеть в Зени, согласившись на понижение зарплаты или идти в Рубин, сезон он все равно просрал, а так есть шанс на следующий год начать все с начала, при чем в РПЛ... Такое ощущение, что чтобы Дзюба не делал - все мимо и не в попад)))
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kvm
1667747185
Шлюба думал, что будет дрочить на пляже, но до моря оказалось далеко...
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sochi-2013
1667750181
Ну наконец-то, визгохрюки дождались, есть повод высрать что-то из своих прокисших мозгов .
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a_who
1667753443
в Шиннег )))
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Taps
1667758051
До чего же глуп ! Давно мог закончить и стать в России человеком ... Жадность и тупое самомнение.
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Val 46
1667819622
сложно будет найти Дзюбе клуб. На тренировках он не пашет (есть такое мнение), а запросы остались те же высокие, ни на чем не основанные. Уже 34 года стукнуло, но любовь к деньгам осталась. Ему бы об игре сейчас думать. На жизнь себя обеспечил
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Нас Много
1668232243
Для Дзюбы даже в Турции нету клуба...
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