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    Орлов: «Что в «Зените» делает Бакаев?»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов не понимает предназначения полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

    «Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Сергей Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе?

    Всем надо крепко призадуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Кое-кто сбавил к себе требования!» – сказал Орлов.

    • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
    • Он воспитанник «Спартака».
    • У 26-летнего Бакаева в сезоне РПЛ 12 матчей, гол, ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1179

      Красногвардейчик 24 минуты назад

      Гена про бразильцев запел сразу после первого поражения) А Бокаев просто хорошо устроился))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +636

      RUSARM 28 минут назад

      Что делает? сами скупили всех у конкурентов,а теперь,что делает? Деньги получает на халяву!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1234

      Hoahin 28 минут назад

      Бакаев не играет, потому что на его позиции бегают бразильцы, которые выше мастерством наголову. Вот и простой ответ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2987

      Ziklop 35 минут назад

      что в Зените делает Семак? он просил Бакаева? почему шансов не даёт нашим игрокам и зачем просит их купить?
      ответ очевиден Семак гавно!

      3
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      Рейтинг: +69455

      insider_retro 40 минут назад

      Гена в гневе... Но по персоналиям пройтись стесняется... "...Кое-кто сбавил..."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      111Hunter111 42 минуты назад

      лавку полирует и бабульки стрижет

      1
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      Рейтинг: +23467

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      ...Бакаев, а так же Ерохин, Адамов, Сутормин... - список длинный. (((

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      Рейтинг: +17678

      Cleaner 50 минут назад

      Стареет Геннадий Орлов головой...(

      1
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