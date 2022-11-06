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Орлов: «Что в «Зените» делает Бакаев?»

6 ноября 2022, 12:23
13

Спортивный комментатор Геннадий Орлов не понимает предназначения полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Сергей Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе?

Всем надо крепко призадуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Кое-кто сбавил к себе требования!» – сказал Орлов.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
  • Он воспитанник «Спартака».
  • У 26-летнего Бакаева в сезоне РПЛ 12 матчей, гол, ассист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1667728227
...Бакаев, а так же Ерохин, Адамов, Сутормин... - список длинный. (((
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111Hunter111
1667728262
лавку полирует и бабульки стрижет
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insider_retro
1667728404
Гена в гневе... Но по персоналиям пройтись стесняется... "...Кое-кто сбавил..."
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Ziklop
1667728705
что в Зените делает Семак? он просил Бакаева? почему шансов не даёт нашим игрокам и зачем просит их купить? ответ очевиден Семак гавно!
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Hoahin
1667729093
Бакаев не играет, потому что на его позиции бегают бразильцы, которые выше мастерством наголову. Вот и простой ответ.
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RUSARM
1667729114
Что делает? сами скупили всех у конкурентов,а теперь,что делает? Деньги получает на халяву!!!
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Красногвардейчик
1667729327
Гена про бразильцев запел сразу после первого поражения) А Бокаев просто хорошо устроился))
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Батал Вселенский
1667730993
- Ну вот что делает в «Зените» Бакаев? - Поджигает пукан Гены.
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шахта Заполярная
1667731427
Что делает? Так ни чего не делает и бабло не малое получает. Так и будет пока за сенит гастарбайтеры играют. Так и будет сенит скупать перспективных игроков, ослабляя конкурентов, и сажать их на лавку, тем самым убивать наш футбол. Газпрему нужно все и сейчас, а дальше хоть трава не расти. У газпрема народных денег не мерено, но к ним еще нужна голова, а не личные амбиции догнать и перегнать Спартак
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upiter622
1667740038
Спартак подсунул нам свинью!
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