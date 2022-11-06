Орлов: «Что в «Зените» делает Бакаев?»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов не понимает предназначения полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Сергей Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе?

Всем надо крепко призадуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Кое-кто сбавил к себе требования!» – сказал Орлов.

Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.

Он воспитанник «Спартака».

У 26-летнего Бакаева в сезоне РПЛ 12 матчей, гол, ассист.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных