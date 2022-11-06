«Просто никак и ничто». Орлов раскритиковал игроков «Зенита» после поражения от «Ахмата»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов недоволен «Зенитом» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Знаете, этот матч с «Ахматом» опять показал разницу между КПД бразильцев, Вильмара Барриоса и россиян «Зенита». Про защитников Дмитрия Чистякова и Вячеслава Караваева я уже сказал. Два гола пропущенных... А Иван Сергеев? Что он сегодня сделал? Просто никак и ничто, извините меня. Какая польза? Где выигранные единоборства? Созданные моменты?

Вышел на замену Данил Круговой. Но ведь тоже сколько ошибок, сколько брака... Далер Кузяев старался, да. Двигался, предлагал себя, но завершающего паса, удара у Далера сегодня не было. Мостовой забил, вопросов нет. Но были и другие эпизоды, когда он не до конца попадал в такт атаки. В общем, российские футболисты почему-то не держат себя в тонусе. Они подсознательно считают, что игру вытащат Вендел, Малком, Клаудиньо...

Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию», – сказал Орлов.

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