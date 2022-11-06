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    «Просто никак и ничто». Орлов раскритиковал игроков «Зенита» после поражения от «Ахмата»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов недоволен «Зенитом» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    «Знаете, этот матч с «Ахматом» опять показал разницу между КПД бразильцев, Вильмара Барриоса и россиян «Зенита». Про защитников Дмитрия Чистякова и Вячеслава Караваева я уже сказал. Два гола пропущенных... А Иван Сергеев? Что он сегодня сделал? Просто никак и ничто, извините меня. Какая польза? Где выигранные единоборства? Созданные моменты?

    Вышел на замену Данил Круговой. Но ведь тоже сколько ошибок, сколько брака... Далер Кузяев старался, да. Двигался, предлагал себя, но завершающего паса, удара у Далера сегодня не было. Мостовой забил, вопросов нет. Но были и другие эпизоды, когда он не до конца попадал в такт атаки. В общем, российские футболисты почему-то не держат себя в тонусе. Они подсознательно считают, что игру вытащат Вендел, Малком, Клаудиньо...

    Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию», – сказал Орлов.

    • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
    • «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.
    • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11813

      Алексей З 1 час назад

      100 % Прав , но вы же сами создали такую ситуацию. Где россиянам прибавлять в мастерстве , сидя на скамейке ?
      Вы же счетаете чемпионства, ставите рекорды и спокойненько так смотрите , что в основе выходят 3 максимум 4 россияниа, один из которых вратарь. Вас всё устраивает !
      Из сильнейшего клуба страны в сборную даже в расширенный список , даже недалёкий Карпин , вызывает одного игрока !!! Докатились.
      Не пошла игра у Вендела , хорош был физически Ахмат и получили поражение.
      Вы не можите обьективно высказать бразильцам , боитесь. Свалят и что тогда ? Поэтому поливайте доморощенных, только посмотрите сколько раз они выходили на поле и по сколько минут сыграли.

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      Рейтинг: +2982

      Ziklop 1 час назад

      Гена вы куда смотрели, Вендел и Клаудиньо накосипорили больше чем наши, а Малком что показал и вообще что он показывает? теперь помножим на игровое время что им даёт Семак и почему он тормозит с заменами и не даёт нашим шанса? да потому что Семак гавно, слабенький тренеришка у которого играют бразилы сами по себе, а он только числится тренером!

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