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  • «Просто никак и ничто». Орлов раскритиковал игроков «Зенита» после поражения от «Ахмата»

«Просто никак и ничто». Орлов раскритиковал игроков «Зенита» после поражения от «Ахмата»

6 ноября 2022, 10:31
4

Спортивный комментатор Геннадий Орлов недоволен «Зенитом» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Знаете, этот матч с «Ахматом» опять показал разницу между КПД бразильцев, Вильмара Барриоса и россиян «Зенита». Про защитников Дмитрия Чистякова и Вячеслава Караваева я уже сказал. Два гола пропущенных... А Иван Сергеев? Что он сегодня сделал? Просто никак и ничто, извините меня. Какая польза? Где выигранные единоборства? Созданные моменты?

Вышел на замену Данил Круговой. Но ведь тоже сколько ошибок, сколько брака... Далер Кузяев старался, да. Двигался, предлагал себя, но завершающего паса, удара у Далера сегодня не было. Мостовой забил, вопросов нет. Но были и другие эпизоды, когда он не до конца попадал в такт атаки. В общем, российские футболисты почему-то не держат себя в тонусе. Они подсознательно считают, что игру вытащат Вендел, Малком, Клаудиньо...

Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию», – сказал Орлов.

  • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
  • «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Ziklop
1667720411
Гена вы куда смотрели, Вендел и Клаудиньо накосипорили больше чем наши, а Малком что показал и вообще что он показывает? теперь помножим на игровое время что им даёт Семак и почему он тормозит с заменами и не даёт нашим шанса? да потому что Семак гавно, слабенький тренеришка у которого играют бразилы сами по себе, а он только числится тренером!
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aldo conte
1667725096
Геннадий Сергеевич, не расстраивайтесь по пустякам, всё равно ваш "Зенит" будет чемпионом. С такими деньжищами где ж ему еще быть, как не на первом месте, в нашем колхозном чемпионате.
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Taps
1667726535
Зажрались сволочи и так каждый год. Нет рычагов денежных в зависимости от игры.
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шахта Заполярная
1667732986
Гена, вот уйдут латиносы и где будет твой ""прославленный"" сенит. Вот и я о том же, там, где и был всегда, между двух ягодиц и довольно глубоко. То что сенит делает с российскими игроками - это преступление.
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