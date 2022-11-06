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    Пике закончил карьеру в топ-5 среди всех игроков «Барселоны» по количеству побед

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике завершил карьеру.

    Пике выиграл в «Барселоне» 423 матча. Это пятый показатель за всю историю каталонцев.

    Больше победных встреч в составе команды провели лишь Андреас Иньеста (459), Хави (476), Серхио Бускетс (482) и Лионель Месси (542).

    • Прощальным для Пике стал матч 13-го тура Примеры против «Альмерии» (2:0).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23464

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Пике красиво спикировал, в первой 5-ке. Теперь будет всё внимание уделять самым знаменитым в мире ягодицам.

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