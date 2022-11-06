Пике закончил карьеру в топ-5 среди всех игроков «Барселоны» по количеству побед

Защитник «Барселоны» Жерар Пике завершил карьеру.

Пике выиграл в «Барселоне» 423 матча. Это пятый показатель за всю историю каталонцев.

Больше победных встреч в составе команды провели лишь Андреас Иньеста (459), Хави (476), Серхио Бускетс (482) и Лионель Месси (542).

Прощальным для Пике стал матч 13-го тура Примеры против «Альмерии» (2:0).

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