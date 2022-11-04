«Локомотив» не идет в зоне вылета только благодаря дополнительным показателям

«Химки» в 16-м туре РПЛ победили «Оренбург» (2:1).

Таким образом, химчане догнали по очкам идущий в зоне переходных матчей «Локомотив». Москвичи не идут в зоне вылета только засчет дополнительных показателей (в личной встрече они разгромили «Химки»).

«Локомотив» в 16-м туре РПЛ сыграет в гостях против «Урала» (6 ноября).

Москвичей вскоре должен принять Михаил Галактионов.

Сейчас обязанности главного тренера «Локомотива» исполняет Андрей Федоров.

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