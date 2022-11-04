Свинов назвал топ-3 вратарей первого круга РПЛ

Вратарь «Факела» Илья Свинов назвал трех лучших голкиперов чемпионата России.

«Матвей Сафонов точно, несмотря на его две ошибки. Он столько выручал при 0:0, 1:0, 2:0. Видно, что защитники в «Краснодаре» чувствуют, что за спиной есть топовый вратарь, который может выручить.

Игорь Акинфеев. Он до сих пор играет на высшем уровне. В детстве он был моим кумиром, я всегда смотрел на него, просил маму купить перчатки, как у Акинфеева. Это топ-вратарь для России. У него были тяжелые травмы, но он все равно продолжает играть на таком уровне.

И Александр Селихов. Наверное, странно такое говорить, учитывая, что я вернусь в «Спартак», и он будет моим конкурентом. Но я всегда говорю честно. Мы с ним поддерживаем связь. Я его поздравляю, когда он проводит хороший матч, он мне пишет при хороших играх и поддерживает – при плохих.

Он столько пропустил из-за травм, но сейчас так играет – это топ-уровень. Это говорит о нем как о психологически очень сильном не только вратаре, но и в целом человеке. Он выдержал – и играет на таком уровне», – сказал Свинов.

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