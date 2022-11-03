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    Мозес рассказал, когда вернется в общую группу «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, когда вернется к тренировкам с командой.

    «Хочу вернуться в строй как можно скорее.

    У меня сейчас одна цель — продолжать трудиться. Все идeт как надо. Нужно просто продолжать. Надеюсь, я смогу начать работать с командой на зимних сборах в Дубае», – сказал Мозес.

    • Нигериец травмировался в начале августа.
    • Он перенес операцию в связи с повреждением ахиллова сухожилия.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +500

      Эном айс 5 минут назад

      Не, ну здоровую конкуренцию сначала надо выиграть.. Да и вообще.., в Дубай пока едут
      четверо, считая Абаскаля.)
      Да и то, за счёт Джикия.

      0
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      Рейтинг: +10

      sеrjpoker 14 минут назад

      Если делаeте ставки bet-gp.ru

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      Рейтинг: +1306

      Узб@гоеный 22 минуты назад

      Это который свалил без предупреждения, когда началась спецоперация, а теперь вернулся? Баблища победили страх. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2743

      seth343 1 час назад

      Поправляйся, нужна твоя помощь команде.

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      Рейтинг: +23443

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В32 года форму набирать нелегко, поэтому торопиться не надо.

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