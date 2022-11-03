Мозес рассказал, когда вернется в общую группу «Спартака»

Не, ну здоровую конкуренцию сначала надо выиграть.. Да и вообще.., в Дубай пока едут
четверо, считая Абаскаля.)
Да и то, за счёт Джикия.
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, когда вернется к тренировкам с командой.
«Хочу вернуться в строй как можно скорее.
У меня сейчас одна цель — продолжать трудиться. Все идeт как надо. Нужно просто продолжать. Надеюсь, я смогу начать работать с командой на зимних сборах в Дубае», – сказал Мозес.
- Нигериец травмировался в начале августа.
- Он перенес операцию в связи с повреждением ахиллова сухожилия.
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