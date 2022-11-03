Мозес рассказал, когда вернется в общую группу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, когда вернется к тренировкам с командой.

«Хочу вернуться в строй как можно скорее.

У меня сейчас одна цель — продолжать трудиться. Все идeт как надо. Нужно просто продолжать. Надеюсь, я смогу начать работать с командой на зимних сборах в Дубае», – сказал Мозес.

Нигериец травмировался в начале августа.

Он перенес операцию в связи с повреждением ахиллова сухожилия.

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