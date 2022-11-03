Гальтье отреагировал на упущенное первое место «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о том, что его команда финишировала второй в группе ЛЧ.

Парижане имели одинаковые ключевые показатели с «Бенфикой».

Португальцы стали первыми в группе благодаря числу голов, забитых на выезде.

«Поздравляю «Бенфику», которая забила больше нас в гостях.

Хочу поздравить и своих футболистов. Мы хорошо провели групповой этап, набрав 14 очков.

Часто говорят, что этот турнир нелогичен. Сегодня мы в этом убедились», – сказал Гальтье.

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