Гальтье отреагировал на упущенное первое место «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов

В чём турнир не логичен? Бенфика была лучшей командой в этой группе, она и заняла первое место по итогу. А вы теперь попадёте в 1/8 на Баварию, МС, или Реал и как всегда благополучно поедете домой выигрывать лигу чемпионов на приставках).
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о том, что его команда финишировала второй в группе ЛЧ.
- Парижане имели одинаковые ключевые показатели с «Бенфикой».
- Португальцы стали первыми в группе благодаря числу голов, забитых на выезде.
«Поздравляю «Бенфику», которая забила больше нас в гостях.
Хочу поздравить и своих футболистов. Мы хорошо провели групповой этап, набрав 14 очков.
Часто говорят, что этот турнир нелогичен. Сегодня мы в этом убедились», – сказал Гальтье.
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