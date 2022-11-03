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    Гальтье отреагировал на упущенное первое место «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о том, что его команда финишировала второй в группе ЛЧ.

    • Парижане имели одинаковые ключевые показатели с «Бенфикой».
    • Португальцы стали первыми в группе благодаря числу голов, забитых на выезде.

    «Поздравляю «Бенфику», которая забила больше нас в гостях.

    Хочу поздравить и своих футболистов. Мы хорошо провели групповой этап, набрав 14 очков.

    Часто говорят, что этот турнир нелогичен. Сегодня мы в этом убедились», – сказал Гальтье.

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    Источник: твиттер Адриена Гренье

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1937

      Maxi_7 49 минут назад

      В чём турнир не логичен? Бенфика была лучшей командой в этой группе, она и заняла первое место по итогу. А вы теперь попадёте в 1/8 на Баварию, МС, или Реал и как всегда благополучно поедете домой выигрывать лигу чемпионов на приставках).

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