Энрике может возглавить «Атлетико» вместо Симеоне после ЧМ-2022

Давно пора.
Застой , нет новизны идей.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Атлетико» вместо Диего Симеоне.
По информации El Chiringuito TV, мадридский клуб уже связывался с окружением Энрике. Он может принять клуб после ЧМ-2022.
- Контракт Энрике с испанской федерацией рассчитан до окончания ЧМ-2022.
- На этой неделе «Атлетико» вылетел из еврокубков.
- Симеоне в «Атлетико» с 2011 года.
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