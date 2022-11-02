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    Энрике может возглавить «Атлетико» вместо Симеоне после ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Атлетико» вместо Диего Симеоне.

    По информации El Chiringuito TV, мадридский клуб уже связывался с окружением Энрике. Он может принять клуб после ЧМ-2022.

    • Контракт Энрике с испанской федерацией рассчитан до окончания ЧМ-2022.
    • На этой неделе «Атлетико» вылетел из еврокубков.
    • Симеоне в «Атлетико» с 2011 года.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11834

      Алексей З 55 минут назад

      Давно пора.
      Застой , нет новизны идей.

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      Рейтинг: +194

      SmilingDevil 1 час назад

      Диего уже как лет 5 изжил себя. Самый высокооплачеваемый тренер в мире, а результата никакого.

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      Рейтинг: +1937

      Maxi_7 1 час назад

      Я бы посмотрел на это, Энрике хороший тренер, единственная его проблема и слабость это длинный язык и чсв... ну а Симеоне... что Симеоне... пора ему дать пино... то есть - ускорение... в тренерской карьере так сказать, чтобы не застаивался, а то подразмяк Диего уже хорошенько так.

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