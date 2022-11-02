Энрике может возглавить «Атлетико» вместо Симеоне после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Атлетико» вместо Диего Симеоне.

По информации El Chiringuito TV, мадридский клуб уже связывался с окружением Энрике. Он может принять клуб после ЧМ-2022.

Контракт Энрике с испанской федерацией рассчитан до окончания ЧМ-2022.

На этой неделе «Атлетико» вылетел из еврокубков.

Симеоне в «Атлетико» с 2011 года.

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