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    Юран может возглавить «Сочи» вместо Гаранина

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Сочи».

    По информации Betonmobile, руководство сочинского клуба рассматривает Юрана в качестве потенциальной замены Вадима Гаранина.

    • Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 15 туров.
    • Гаранин летом сменил Владимира Федотова, ушедшего в ЦСКА.

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    Источник: Betonmobile

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +471

      Эном айс 10 минут назад

      Ротенберг может быть кем угодно в глазах общественности, но не дураком, который наймёт бездомную собаку с дурным характером и непонятной репутацией охранять своё стадо.

      1
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      Рейтинг: +938

      Конопляных дел мастер 47 минут назад

      Этот физрук превратит Сочи из атакующей команды в двухэтажный автобус..

      2
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      Рейтинг: +69427

      insider_retro 1 час назад

      Юран, прямо таки нарасхват...

      1
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      Рейтинг: +1131

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ахахахахах....все уже знают о смене тренера, кроме Вротенберга))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11834

      Алексей З 1 час назад

      Это всё выдумки бетонщиков. Бомбардир зачем реагировать на каждый высер.

      0
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      Рейтинг: +23435

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Факел, Локомотив... Ну вот и Сочи Юран потренировал, теперь можно возвращаться в Химки.

      1
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      Рейтинг: +11

      Slavan52 2 часа назад

      Спаси и сохрани. Сочи не для его

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      Рейтинг: +257

      АлексМак 2 часа назад

      Все тренеры, кто свободен,- могут возглавить! Так бы и писали... А то "по информации... агентства...)

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