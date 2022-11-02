Юран может возглавить «Сочи» вместо Гаранина

Ротенберг может быть кем угодно в глазах общественности, но не дураком, который наймёт бездомную собаку с дурным характером и непонятной репутацией охранять своё стадо.
Бывший тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Сочи».
По информации Betonmobile, руководство сочинского клуба рассматривает Юрана в качестве потенциальной замены Вадима Гаранина.
- Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
- «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ после 15 туров.
- Гаранин летом сменил Владимира Федотова, ушедшего в ЦСКА.
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