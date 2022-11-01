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    ⚡ «Атлетико» занял последнее место в группе ЛЧ. В прошлом сезоне клуб дошел до 1/4 финала

    «Атлетико» уступил «Порту» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мадридский клуб занял последнее место в группе В.

    • В 6 матчах команда Диего Симеоне набрала 5 очков.
    • «Атлетико» влетел из еврокубков.
    • В прошлом сезоне «Атлетико» дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2022 22:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12093

      DeStar 2 часа назад

      что-то лч прямо сюрпризное. атм, барса, вы куда? сева и то хоть в ЛЕ вылезла, юве туда же. Прикольно что в лч будут и бенфики ,и спортинги и порту - офигеть
      и брюгге и прочие, будто ЛЕ плей офф) а в плей офф ЛЕ будет и арсенал и барса и юве, и аякс и прочие, и атм думал туда же))

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      Рейтинг: +3397

      lordmrv 2 часа назад

      Бомбардир, матч что ли не досмотрели? 2:1 счет.

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      Рейтинг: +1612

      Alex Y 2 часа назад

      Бывает такое и с грандами иногда

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