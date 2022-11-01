⚡ «Атлетико» занял последнее место в группе ЛЧ. В прошлом сезоне клуб дошел до 1/4 финала

что-то лч прямо сюрпризное. атм, барса, вы куда? сева и то хоть в ЛЕ вылезла, юве туда же. Прикольно что в лч будут и бенфики ,и спортинги и порту - офигеть
и брюгге и прочие, будто ЛЕ плей офф) а в плей офф ЛЕ будет и арсенал и барса и юве, и аякс и прочие, и атм думал туда же))
«Атлетико» уступил «Порту» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мадридский клуб занял последнее место в группе В.
- В 6 матчах команда Диего Симеоне набрала 5 очков.
- «Атлетико» влетел из еврокубков.
- В прошлом сезоне «Атлетико» дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.