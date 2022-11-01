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    «Реал» не хочет платить 60 миллионов за 16-летнего Эндрика из «Палмейраса»

    «Реал» ведет переговоры о покупке нападающего «Палмейраса» Эндрика.

    В контракте 16-летнего футболиста есть опция выкупа за 60 миллионов евро.

    Однако мадридцы не хотят платить так много за форварда – они готовы предложить 35-40 миллионов.

    Сам бразилец намерен продолжить карьеру именно в «Реале». Это может стать ключевым фактором.

    При этом трансфер состоится не ранее 2024 года, когда Эндрику исполнится 18.

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    Источник: El Debate

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5222

      Enter2006 2 часа назад

      Ещё бы он не был готов. С Палмейраса в Реал в таком юном возрасте и за такие деньги. Может такой шанс раз в жизни.

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      Рейтинг: +1593

      Benifacto 2 часа назад

      да за 18 летнего и 40 много!

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