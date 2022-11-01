«Реал» не хочет платить 60 миллионов за 16-летнего Эндрика из «Палмейраса»

«Реал» ведет переговоры о покупке нападающего «Палмейраса» Эндрика.

В контракте 16-летнего футболиста есть опция выкупа за 60 миллионов евро.

Однако мадридцы не хотят платить так много за форварда – они готовы предложить 35-40 миллионов.

Сам бразилец намерен продолжить карьеру именно в «Реале». Это может стать ключевым фактором.

При этом трансфер состоится не ранее 2024 года, когда Эндрику исполнится 18.