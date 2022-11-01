Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Фомин рассказал, что ему писал Умяров после эпизода с пенальти в финале Кубка России

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин вспомнил разговор с Наилем Умяровым после промаха с пенальти в компенсированное время в финале Кубка России.

    • Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.
    • Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».
    • «Спартак» победил со счетом 2:1.

    — Я вообще не слышал. 70 тысяч на трибунах, рев, у меня качели в голове — решаю, куда бить, как бить, вообще весь в себе и не вижу, кто там подходит, что кто говорит.

    Да и он что — первый, что ли? Ко мне кто только перед пенальти не подходил, каких вещей только не говорили. И «я знаю, в какой угол ты ударишь», и что-то еще. Так что к Умярову у меня вообще претензий никаких.

    — Но он вроде бы писал вам после матча. Извинялся?

    — Да, писал. Я сейчас уже не вспомню дословно, что именно. Но смысл такой, что он не хотел, чтобы выглядело так, как преподносят. И я ответил, что никаких проблем нет. Мне вообще кажется, что эта история больше раздута.

    Новости по теме
    «У меня перелом». Умяров прибыл на матч с «Химками» на костылях
    В «Спартаке» прокомментировали новость о том, что Умяров не сыграет с ЦСКА 6
    Умяров пропустит дерби ЦСКА – «Спартак» («Чемпионат») 10
    Источник: «КП»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +150

      Atyrau85 1 час назад

      Молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      Таврида 2 часа назад

      — Но он вроде бы писал на вас после матча. Извинялся?
      — Да, писал...

      Это вроде бы как еще больше унизил, а не извинился?)...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11