Фомин рассказал, что ему писал Умяров после эпизода с пенальти в финале Кубка России

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин вспомнил разговор с Наилем Умяровым после промаха с пенальти в компенсированное время в финале Кубка России.

Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.

Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».

«Спартак» победил со счетом 2:1.

— Я вообще не слышал. 70 тысяч на трибунах, рев, у меня качели в голове — решаю, куда бить, как бить, вообще весь в себе и не вижу, кто там подходит, что кто говорит.

Да и он что — первый, что ли? Ко мне кто только перед пенальти не подходил, каких вещей только не говорили. И «я знаю, в какой угол ты ударишь», и что-то еще. Так что к Умярову у меня вообще претензий никаких.

— Но он вроде бы писал вам после матча. Извинялся?

— Да, писал. Я сейчас уже не вспомню дословно, что именно. Но смысл такой, что он не хотел, чтобы выглядело так, как преподносят. И я ответил, что никаких проблем нет. Мне вообще кажется, что эта история больше раздута.