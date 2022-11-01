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  • Фомин рассказал, что ему писал Умяров после эпизода с пенальти в финале Кубка России

Фомин рассказал, что ему писал Умяров после эпизода с пенальти в финале Кубка России

1 ноября 2022, 12:43
3

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин вспомнил разговор с Наилем Умяровым после промаха с пенальти в компенсированное время в финале Кубка России.

  • Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.
  • Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».
  • «Спартак» победил со счетом 2:1.

— Я вообще не слышал. 70 тысяч на трибунах, рев, у меня качели в голове — решаю, куда бить, как бить, вообще весь в себе и не вижу, кто там подходит, что кто говорит.

Да и он что — первый, что ли? Ко мне кто только перед пенальти не подходил, каких вещей только не говорили. И «я знаю, в какой угол ты ударишь», и что-то еще. Так что к Умярову у меня вообще претензий никаких.

— Но он вроде бы писал вам после матча. Извинялся?

— Да, писал. Я сейчас уже не вспомню дословно, что именно. Но смысл такой, что он не хотел, чтобы выглядело так, как преподносят. И я ответил, что никаких проблем нет. Мне вообще кажется, что эта история больше раздута.

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Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Фомин Даниил Умяров Наиль
Комментарии (3)
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Таврида
1667298916
— Но он вроде бы писал на вас после матча. Извинялся? — Да, писал... Это вроде бы как еще больше унизил, а не извинился?)...
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Atyrau85
1667302057
Молодец
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Каратель помойников
1667324520
так зинаидовцы и раздувают используют, админ ресурс....скоро у адрюшки говоруна на передаче будут говорить, что умяров грязно домогался)))))
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