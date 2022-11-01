ФИФА в ближайшее время выдаст разрешение на проведение матча Таджикистан – Россия

Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что ФИФА в ближайшее время даст разрешение на проведение товарищеского матча против сборной России.

«Никаких санкций не будет. Это футбол, он должен быть вне политики. Тем более, чтобы проводить игры между сборными, ассоциации направляют запросы на авторизацию этих матчей, чтобы они получили официальный статус.

Мы получили разрешение от ФИФА о проведении товарищеских матчей по футзалу. В ближайшее время получим разрешение на игру команд большого футбола.

Тем более сборная России уже играла с командой Киргизии и, как мы читали, в ближайшее время планирует договориться о встрече со сборной Узбекистана», – отметил Салиев.