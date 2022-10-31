«Было тяжело! «Зенит» – главный раздражитель для остальных». Семак – о первом круге РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что лидерство в чемпионате по итогам 15 туров не далось его команде легко.

– Как можете оценить первую часть РПЛ для «Зенита?

– Было тяжело! «Зенит» – главный раздражитель для остальных команд, все хотят обыграть нас. Это нормально.

Нам нужно держать удар и выкладываться в каждом матче. Это сложно, но пока справляюсь.