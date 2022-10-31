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    «Было тяжело! «Зенит» – главный раздражитель для остальных». Семак – о первом круге РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что лидерство в чемпионате по итогам 15 туров не далось его команде легко.

    – Как можете оценить первую часть РПЛ для «Зенита?

    – Было тяжело! «Зенит» – главный раздражитель для остальных команд, все хотят обыграть нас. Это нормально.

    Нам нужно держать удар и выкладываться в каждом матче. Это сложно, но пока справляюсь.

    • «Зенит» набрал 39 очков в 15 турах РПЛ.
    • Петербуржцы лидируют с 7-очковым отрывом от «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6855

      Беспонтий 4 минуты назад

      и ещё смотрю все написать хотят
      даже кто писать не умеет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3230

      acor94 29 минут назад

      Семак, если тяжко, возьми отпуск, на Кипре отдохни, глядишь с Кокориным в одной команде потренеруешь. С таким составом тебе не должно быть тяжко!

      0
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      Рейтинг: +1202

      шахта Заполярная 32 минуты назад

      Тяжело было особенно с Сочи и Оренбургом. Уж так эти два не примиримых соперника бились, так бились с сенитом, что даже не вспотели ни разу за два тайма.

      0
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      Рейтинг: +19685

      Persona_non_Grata 44 минуты назад

      Это точно, раздражитель... - как заноза в заднице !!!)))

      0
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      Рейтинг: +4633

      ААМ > Persona_non_Grata 42 минуты назад

      «Спартак» в 1-м круге ни у кого не выиграл из топ-5 РПЛ, но идет 2-м

      1
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      Рейтинг: +16159

      Fusballer > ААМ 39 минут назад

      А ты представь, что будет если во втором круге выиграет)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19685

      Persona_non_Grata > ААМ 34 минуты назад

      И что ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16159

      Fusballer 1 час назад

      Во выдал)))

      0
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      Рейтинг: +4633

      ААМ > Fusballer 44 минуты назад

      Не умирай от зависти

      2
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      Рейтинг: +1100

      ВасяК 1 час назад

      Это точно, особенно для Сочи и Оренбурга!!!

      3
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      Рейтинг: +16159

      Fusballer > ВасяК 1 час назад

      Тем интереснее будет посмотреть, как в ближайшем туре Сочи будет играть против Спартака)) Оценить разницу в настрое)

      3
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      Рейтинг: +19685

      Persona_non_Grata > Fusballer 43 минуты назад

      0:8 Даешь !!! )))

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      Рейтинг: +3230

      acor94 > Fusballer 31 минуту назад

      В прошлом году Зенит выйграл Спартак 7:1, Сочи проиграл Зениту 7:0, логично, что Спартак выйграет максимум 1:0, в целом игра против последнего места закончилась с таким же счетом, так что я бы не рискнул поставить на москвичей)

      1
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      Рейтинг: +16159

      Fusballer > acor94 23 минуты назад

      В этом сезоне Сочам трёшку закатили так-то.

      0
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      Рейтинг: +3230

      acor94 > Fusballer 21 минуту назад

      Сочи в этом году не на ходу

      0
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      Рейтинг: +19685

      Persona_non_Grata > acor94 19 минут назад

      В этом году мы выигрывали у Зенита 3:0 , а Зенит у Сочи 7:0, логично предположить, что счет будет 0:21 !)))

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      Рейтинг: +3230

      acor94 > Persona_non_Grata 18 минут назад

      Отомстите за Ростов, у нас не вышло))

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