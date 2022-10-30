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    «Есть ощущение, что праздника не будет». Соболев – о ЧМ-2022

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев не воодушевлен перед стартом ЧМ-2022.

    «Есть ощущение, что чемпионат мира не будет праздником, задумался на днях, что сейчас был бы одним из кандидатов на поездку. Могли бы туда попасть. Поддерживать там никого не буду», – сказал Соболев.

    • Турнир в Катаре стартует 20 ноября.
    • Россию отстранили от отбора.
    • Россияне участвовали в последних 2 чемпионатах мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1486

      koli4ka 15 минут назад

      лопотун,а что хорошего ты за свои 25 лет видел в жизни? Барнаул,,так то районный аул,ну в Москву перебрался,ну в Бишкек на "международку" слетал,а деревней лапотной как был,так по жизни и останешься,не тебе темнота воодушевленно о праздниках жизни рассуждать...

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      Рейтинг: +4089

      mutabor0992 37 минут назад

      Соболь!Ты это,пойди IQ проверь.А потом к психиатру!

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      Рейтинг: +2929

      Валерий2705 39 минут назад

      Ну конечно, какой праздник без дельфина. Обиделся.

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      Рейтинг: +705

      Fju-2 50 минут назад

      Никакого праздника! Меня сначала закрыли, потом шарик не дали, ничего нельзя!

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      Рейтинг: +3736

      minaev23 52 минуты назад

      Ляпнул с испугу.

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      Рейтинг: +3736

      minaev23 > minaev23 51 минуту назад

      Чемпионат мира - это всегда праздник!!!!!!

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      Рейтинг: +11127

      alex1951 1 час назад

      Так. Патаму шта Расеи нету!
      А какой Чм без России?
      Так...народный мяч...

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      Рейтинг: +1095

      ВасяК 1 час назад

      Если только за Сербов!!!

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      Рейтинг: +8080

      vladik12 > ВасяК 1 час назад

      Почему бы не за Камерун с Ригобером Сонгом?)

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      Рейтинг: +1361

      elessar arnor > ВасяК 35 минут назад

      не, Сирия, Никарагуа, КНДР и Беларусь

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