«Есть ощущение, что праздника не будет». Соболев – о ЧМ-2022

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не воодушевлен перед стартом ЧМ-2022.

«Есть ощущение, что чемпионат мира не будет праздником, задумался на днях, что сейчас был бы одним из кандидатов на поездку. Могли бы туда попасть. Поддерживать там никого не буду», – сказал Соболев.