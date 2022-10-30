«Есть ощущение, что праздника не будет». Соболев – о ЧМ-2022

лопотун,а что хорошего ты за свои 25 лет видел в жизни? Барнаул,,так то районный аул,ну в Москву перебрался,ну в Бишкек на "международку" слетал,а деревней лапотной как был,так по жизни и останешься,не тебе темнота воодушевленно о праздниках жизни рассуждать...
Нападающий «Спартака» Александр Соболев не воодушевлен перед стартом ЧМ-2022.
«Есть ощущение, что чемпионат мира не будет праздником, задумался на днях, что сейчас был бы одним из кандидатов на поездку. Могли бы туда попасть. Поддерживать там никого не буду», – сказал Соболев.
- Турнир в Катаре стартует 20 ноября.
- Россию отстранили от отбора.
- Россияне участвовали в последних 2 чемпионатах мира.