«Зенит» и «Краснодар» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Думаю как всегда будет не скучно.Зенит чемпион.
Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Ленини, Кордоба.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало – в 19:30 по Москве.
- Матч пройдет на стадионе «Краснодар».
- «Зенит» в сезоне РПЛ ни разу не проиграл.