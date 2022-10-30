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    «Зенит» и «Краснодар» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Ленини, Кордоба.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2595

      волчарик 2 часа назад

      Думаю как всегда будет не скучно.Зенит чемпион.

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      Рейтинг: +17303

      paracetamol 2 часа назад

      Ну чё, быки, приготовились получать пипюлей?

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