Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Промес вывел «Спартак» вперед в игре с «Торпедо». На «Бомбардире» есть онлайн

    В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо». К перерыву счет 0:0.

    На 50-й минуте «Спартак» вывел вперед форвард Квинси Промес.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.

    • «Спартак» в случае победы поднимется на 2-е место.
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.
    • У команды 1 победа в сезоне РПЛ.

    Новости по теме
    «Телевизор в помощь». Джикия рассказал, как долго России не будет на Евро/ЧМ 1
    «Спартак» выдал самый результативный первый круг в этом веке 1
    «Есть ощущение, что праздника не будет». Соболев – о ЧМ-2022 10
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19657

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Отвратительная игра Спартака в первом тайме - мяч отскакивает как от деревянных, пас точно отдать не могут, ни скорости, ни техники - куда всё подевалось ???((( Очень надеюсь, что тренер насует им в перерыве !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11