Промес вывел «Спартак» вперед в игре с «Торпедо». На «Бомбардире» есть онлайн

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо». К перерыву счет 0:0.

На 50-й минуте «Спартак» вывел вперед форвард Квинси Промес.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.