Промес вывел «Спартак» вперед в игре с «Торпедо». На «Бомбардире» есть онлайн

Отвратительная игра Спартака в первом тайме - мяч отскакивает как от деревянных, пас точно отдать не могут, ни скорости, ни техники - куда всё подевалось ???((( Очень надеюсь, что тренер насует им в перерыве !!!
В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо». К перерыву счет 0:0.
На 50-й минуте «Спартак» вывел вперед форвард Квинси Промес.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.
- «Спартак» в случае победы поднимется на 2-е место.
- «Торпедо» идет в РПЛ последним.
- У команды 1 победа в сезоне РПЛ.