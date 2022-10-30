Колосков объяснил смысл матча России с Таджикистаном

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, зачем сборной России играть товарищеский матч против Таджикистана.

«Сегодня сборная не может играть официальные матчи, а завтра сможет – и что, мы окажемся вообще ни к чему не готовы? Важно не то, с кем ты играешь, а то, что ты играешь вообще», – сказал Колосков.