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    Колосков объяснил смысл матча России с Таджикистаном

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, зачем сборной России играть товарищеский матч против Таджикистана.

    «Сегодня сборная не может играть официальные матчи, а завтра сможет – и что, мы окажемся вообще ни к чему не готовы? Важно не то, с кем ты играешь, а то, что ты играешь вообще», – сказал Колосков.

    • Матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября.

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    Источник: «Газета.ру»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +802

      sined1951 15 минут назад

      Никакого смысла нет играть с Таджикистаном. Значительно полезнее было-бы сыграть со сборной ФНЛ.

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      Рейтинг: +392

      Stavr007 19 минут назад

      старый как всегда с больничной палаты рыгает какую то бредятину

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      Рейтинг: +833

      FaTeK1945ru 2 часа назад

      ...какие умные слова Колоскова...прямо таки плюнуть хочется...в колосок.

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      Рейтинг: +712

      SLADE2019 > FaTeK1945ru 27 минут назад

      И это человек глаголит, который столько временем футболом руководил. Действительно плюнуть очень хочется.

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      Рейтинг: +1088

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Я лично не вижу в этом никакого смысла)

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