Колосков объяснил смысл матча России с Таджикистаном

Никакого смысла нет играть с Таджикистаном. Значительно полезнее было-бы сыграть со сборной ФНЛ.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, зачем сборной России играть товарищеский матч против Таджикистана.
«Сегодня сборная не может играть официальные матчи, а завтра сможет – и что, мы окажемся вообще ни к чему не готовы? Важно не то, с кем ты играешь, а то, что ты играешь вообще», – сказал Колосков.
- Матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября.
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