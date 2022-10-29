Модрич может вернуться в «Тоттенхэм»

Полагаю, Реал продлит контракт Модрича еще на год. Пока что он еще твердый игрок основы.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич может следующим летом стать свободным агентом.
Если мадридский клуб не продлит контракт с 37-летним футболистом, то он может вернуться в «Тоттенхэм».
Также на хорвата претендовали «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами», но клубам МЛС он отказал.
- Модрич выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
- Затем его продали «Реалу» за 35 миллионов евро.
- В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.