Модрич может вернуться в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может следующим летом стать свободным агентом.

Если мадридский клуб не продлит контракт с 37-летним футболистом, то он может вернуться в «Тоттенхэм».

Также на хорвата претендовали «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами», но клубам МЛС он отказал.