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    Модрич может вернуться в «Тоттенхэм»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может следующим летом стать свободным агентом.

    Если мадридский клуб не продлит контракт с 37-летним футболистом, то он может вернуться в «Тоттенхэм».

    Также на хорвата претендовали «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами», но клубам МЛС он отказал.

    • Модрич выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
    • Затем его продали «Реалу» за 35 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: El Nacional

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17573

      Cleaner 42 минуты назад

      Полагаю, Реал продлит контракт Модрича еще на год. Пока что он еще твердый игрок основы.

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