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    «Лучший тренер России, без сомнения». Губерниев – о Черчесове

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы. Венгров тренирует Станислав Черчесов.

    «За Станислава Саламовича я очень рад. Он доказывает, что он нетривиальный тренер, и я с интересом за ним слежу.

    Сейчас он, без сомнения, лучший тренер страны. Черчесов растeт как специалист, становится классным методистом.

    Хочу сказать отдельное спасибо венграм, потому что сейчас далеко не каждый россиянин может так круто устроиться за границей. Венгрия в этом смысле идeт навстречу России – не только в вопросах тренерских, но и в других, как мы знаем», – сказал Губерниев.

    • Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.
    • Россиянин сделал с командой золотой дубль.
    • «Ференцварош» и сейчас лидирует в чемпионате Венгрии.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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