Отец Агаларова: «Хочется верить, что Гамид вернется на свой уровень»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, надеется, что малое количество игровой практики не повлияет на карьеру его сына.

«Хочется верить, что Гамид вернется на свой уровень, но пока он в резерве.

Наверное, тренер знает, что делает», – сказал Агаларов-старший.