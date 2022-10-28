Отец Агаларова: «Хочется верить, что Гамид вернется на свой уровень»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, надеется, что малое количество игровой практики не повлияет на карьеру его сына.
«Хочется верить, что Гамид вернется на свой уровень, но пока он в резерве.
Наверное, тренер знает, что делает», – сказал Агаларов-старший.
- Летом форвард перешел из «Уфы» в «Ахмат» за 3,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ – 19 голов в 29 матчах.
- В этом сезоне он отличился 1 раз в 7 играх чемпионата.
Источник: «Матч ТВ»