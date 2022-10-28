Корнеев: «Рангник потратил 40 миллионов на неликвидных игроков и просто сбежал из «Локо»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев высказался о госфинансировании в российском футболе.

«Этот эксперимент чeтко показал, как не надо работать в клубе! Результаты ужасны не только на футбольном поле, но и в финансовом направлении. Я так и не понял, какие цели преследовали в клубе Рангник и его люди.

И потом, как можно понять и следовать целям развития, если «главный» человек проекта Рангник просто сбежал в Манчестер после пары месяцев работы, потратив больше 40 миллионов евро на неликвидных игроков?! Почему это не стало звоночком для руководителей клуба, что это подстава?» – сказал Корнеев.