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    Корнеев: «Рангник потратил 40 миллионов на неликвидных игроков и просто сбежал из «Локо»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев высказался о госфинансировании в российском футболе.

    «Этот эксперимент чeтко показал, как не надо работать в клубе! Результаты ужасны не только на футбольном поле, но и в финансовом направлении. Я так и не понял, какие цели преследовали в клубе Рангник и его люди.

    И потом, как можно понять и следовать целям развития, если «главный» человек проекта Рангник просто сбежал в Манчестер после пары месяцев работы, потратив больше 40 миллионов евро на неликвидных игроков?! Почему это не стало звоночком для руководителей клуба, что это подстава?» – сказал Корнеев.

    • «Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.
    • В начале октября клуб уволил Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна.

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    Источник: «Чемпионат»

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