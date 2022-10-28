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    В Таджикистане отреагировали на новости о возможном товарищеском матче с Россией

    Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал информацию о том, что в ноябре может состояться товарищеский матч против сборной России.

    «На данный момент могу сказать, что 7–8 ноября состоятся матчи национальных сборных Таджикистана и России по футзалу, которые пройдут в Душанбе.

    Что касается игр национальной сборной по большому футболу — ведутся переговоры между ассоциациями. В ближайшие дни наша Федерация футбола объявит имена соперников сборной Таджикистана.

    С кем именно будут проводить матчи наша команда пока сказать не могу, потому что договор с национальными ассоциациями еще не подписан. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет объявлять даты и соперников», — сказал Салиев

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    Источник: Sport24

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