В Таджикистане отреагировали на новости о возможном товарищеском матче с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал информацию о том, что в ноябре может состояться товарищеский матч против сборной России.

«На данный момент могу сказать, что 7–8 ноября состоятся матчи национальных сборных Таджикистана и России по футзалу, которые пройдут в Душанбе.

Что касается игр национальной сборной по большому футболу — ведутся переговоры между ассоциациями. В ближайшие дни наша Федерация футбола объявит имена соперников сборной Таджикистана.

С кем именно будут проводить матчи наша команда пока сказать не могу, потому что договор с национальными ассоциациями еще не подписан. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет объявлять даты и соперников», — сказал Салиев