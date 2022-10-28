«Пришлось схватить за майку». Павлюченко раскрыл подробности конфликта с игроком «Космоса»

Нападающий Роман Павлюченко высказался о своей дисквалификации на восемь матчей во Второй лиге.

– В карьере у тебя не было больших дисквалификаций, а тут – 8 матчей.

– Я всегда спокойный был, но тут дело в другом. Закипел, потому что поразился молодежи, которая играет во Второй лиге. Как они ведут себя, как с судьями разговаривают. Просто удивляет это. Я из-за этого настолько завелся, что, честно, хотел проучить одного.

Не знаю сколько ему лет, но так с судьями общаться! Я пытался ему рот закрыть: «Чего ты споришь, чего ты рассказываешь? Он назначил штрафной, чего ты лезешь? Уйди отсюда». А он лезет и лезет, посылает судью. Я вообще в шоке был.

Хочу сейчас просто обратиться в КДК: «Вы лучше обращайте на это внимание, а не на то, что 40-летний мужик, когда уходил с поля, ударил там какую-то железку».

Сегодняшняя молодежь просто распустилась. Каждый свисток они подбегают к судье: «Ты чего делаешь? Ты что творишь? Ты как судишь?». Ну что это за разговоры? Удивляюсь, как судьи это терпят. Говорю ему: «Дай ты желтую! Почему он может тебя послать? Один-второй».

Ну вы чего? Если они не могут, вот пришлось мне вмешаться в эти разговоры. Пришлось схватить его [игрока «Космоса»] за майку, сказать пару ласковых.

Поражает, что парни, которым еще нет 20, которые пока по мячу толком попасть не могут, а чего-то тут бегают и каждый свисток комментируют. Пытаешься их успокоить: «Ты чего, молокосос, тебе еще рано с судьями говорить». Надо молодежь чуть опускать на землю.

В нашей команде тоже есть ребята, которые кипят. Говорю им: «Пацаны, я в РПЛ себе такого позволить не мог – бросаться на судей, посылать их, а вы во втором дивизионе, ничего не добившись, чего-то начинаете рассказывать». Эта ситуация меня спровоцировала.

– Тебя молодой не посылал?

– Меня не посылал, но тоже пытался мне рот закрыть. Я ему пригрозил, чтоб замолчал, а он: «Сам закройся». Поэтому пытался его схватить [за майку] – и судья меня удалил за это. Пришлось еще объясниться с молодым в подтрибунном помещении, что нельзя так себя вести: «Ты еще сосунок, чтобы кому-то рты закрывать».

КДК распиарили эту тему, все пишут об этом, звонят. Они, конечно, молодцы, дали мне 8 игр, типа они крутые. Да нифига вы не крутые! Дайте 80 игр, хоть 150. Вы должны на другое обращать внимание.