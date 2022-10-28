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    Павлюченко: «Хотел завершить карьеру как Зидан»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко объяснил свою дисквалификацию на восемь матчей во Второй лиге.

    – У тебя яркая карьера – голы за «Тоттенхэм», «Спартак», Евро-2008. И уход получился тоже ярким.

    – Просто хотел как Зидан завершить карьеру, но без удара ушел.

    • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
    • Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
    • 40-летний форвард – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5143

      Enter2006 42 минуты назад

      Так сделай это! Иди на "СрачТВ" и найди там Губерниева, он давно заслужил ))

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