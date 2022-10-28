Павлюченко: «Хотел завершить карьеру как Зидан»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко объяснил свою дисквалификацию на восемь матчей во Второй лиге.

– У тебя яркая карьера – голы за «Тоттенхэм», «Спартак», Евро-2008. И уход получился тоже ярким.

– Просто хотел как Зидан завершить карьеру, но без удара ушел.