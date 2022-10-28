Павлюченко: «Хотел завершить карьеру как Зидан»

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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко объяснил свою дисквалификацию на восемь матчей во Второй лиге.
– У тебя яркая карьера – голы за «Тоттенхэм», «Спартак», Евро-2008. И уход получился тоже ярким.
– Просто хотел как Зидан завершить карьеру, но без удара ушел.
- Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
- Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
- 40-летний форвард – бронзовый призер Евро-2008.