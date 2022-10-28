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    Где смотреть «Динамо» – «Химки»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 29 октября

    «Динамо» и «Химки» сыграют в матче 15-го тура РПЛ.

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    • Игра состоится в субботу, 29 октября.
    • Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
    • Начало – в 14:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Химки

    Ставки на матч Динамо – Химки

    Коэффициенты:

    • Победа Динамо – 1.42
    • Ничья – 4.90
    • Победа Химок – 7.80

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    Источник: «Бомбардир»

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