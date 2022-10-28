Где смотреть «Динамо» – «Химки»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 29 октября

«Динамо» и «Химки» сыграют в матче 15-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 29 октября.
- Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Химки
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Динамо – Химки
- Победа Динамо – 1.42
- Ничья – 4.90
- Победа Химок – 7.80
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