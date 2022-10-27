«Ахмат» объявил об уходе двух племянников Кадырова. Они завершили карьеру

Полузащитник Халид Кадыров и нападающий Абубакар Кадыров покинули «Ахмат».

Оба футболиста завершили игровую карьеру и теперь займут руководящие должности в Минспорта Чечни.

«Воспитанники чеченского футбола, Абубакар и Халид долгие годы были в системе клуба. В разные годы оба являлись капитанами молодежного состава, позже – игроками главной команды «Ахмат».

Абубакар и Халид продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. Их работа будет связана непосредственно с воспитанием, обучением и подготовкой юных футболистов.

Халид Кадыров назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а Абубакар Кадыров – генеральным директором академии футбола «Рамзан».

Мы поздравляем Абубакара и Халида, желаем им удачи и успехов на новом поприще!» – говорится в публикации «Ахмата».