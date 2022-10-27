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    «Ахмат» объявил об уходе двух племянников Кадырова. Они завершили карьеру

    Полузащитник Халид Кадыров и нападающий Абубакар Кадыров покинули «Ахмат».

    Оба футболиста завершили игровую карьеру и теперь займут руководящие должности в Минспорта Чечни.

    «Воспитанники чеченского футбола, Абубакар и Халид долгие годы были в системе клуба. В разные годы оба являлись капитанами молодежного состава, позже – игроками главной команды «Ахмат».

    Абубакар и Халид продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. Их работа будет связана непосредственно с воспитанием, обучением и подготовкой юных футболистов.

    Халид Кадыров назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а Абубакар Кадыров – генеральным директором академии футбола «Рамзан».

    Мы поздравляем Абубакара и Халида, желаем им удачи и успехов на новом поприще!» – говорится в публикации «Ахмата».

    • 26-летний Абубакар и 28-летний Халид – племянники почетного президента «Ахмата» и главы Чечни Рамзана Кадырова.
    • Абубакар забил 1 гол в 4 матчах за основную команду грозненцев.
    • Халид отличился 1 забитым мячом в 29 играх.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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