«Ахмат» объявил об уходе двух племянников Кадырова. Они завершили карьеру

Полузащитник Халид Кадыров и нападающий Абубакар Кадыров покинули «Ахмат».
Оба футболиста завершили игровую карьеру и теперь займут руководящие должности в Минспорта Чечни.
«Воспитанники чеченского футбола, Абубакар и Халид долгие годы были в системе клуба. В разные годы оба являлись капитанами молодежного состава, позже – игроками главной команды «Ахмат».
Абубакар и Халид продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. Их работа будет связана непосредственно с воспитанием, обучением и подготовкой юных футболистов.
Халид Кадыров назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а Абубакар Кадыров – генеральным директором академии футбола «Рамзан».
Мы поздравляем Абубакара и Халида, желаем им удачи и успехов на новом поприще!» – говорится в публикации «Ахмата».
- 26-летний Абубакар и 28-летний Халид – племянники почетного президента «Ахмата» и главы Чечни Рамзана Кадырова.
- Абубакар забил 1 гол в 4 матчах за основную команду грозненцев.
- Халид отличился 1 забитым мячом в 29 играх.