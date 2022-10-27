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  • «Ахмат» объявил об уходе двух племянников Кадырова. Они завершили карьеру

«Ахмат» объявил об уходе двух племянников Кадырова. Они завершили карьеру

27 октября 2022, 21:58
6

Полузащитник Халид Кадыров и нападающий Абубакар Кадыров покинули «Ахмат».

Оба футболиста завершили игровую карьеру и теперь займут руководящие должности в Минспорта Чечни.

«Воспитанники чеченского футбола, Абубакар и Халид долгие годы были в системе клуба. В разные годы оба являлись капитанами молодежного состава, позже – игроками главной команды «Ахмат».

Абубакар и Халид продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. Их работа будет связана непосредственно с воспитанием, обучением и подготовкой юных футболистов.

Халид Кадыров назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а Абубакар Кадыров – генеральным директором академии футбола «Рамзан».

Мы поздравляем Абубакара и Халида, желаем им удачи и успехов на новом поприще!» – говорится в публикации «Ахмата».

  • 26-летний Абубакар и 28-летний Халид – племянники почетного президента «Ахмата» и главы Чечни Рамзана Кадырова.
  • Абубакар забил 1 гол в 4 матчах за основную команду грозненцев.
  • Халид отличился 1 забитым мячом в 29 играх.

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Источник: телеграм-канал «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Кадыров Халид Кадыров Абубакар
Комментарии (6)
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ВетеR
1666900065
нет слов...
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Валерий2705
1666900975
Цирк бл...
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Fusballer
1666901467
Ещё две легенды ушли из футбола(((
Ответить
DOCTOR PENALTY
1666905089
Как только дверь за ними закрылась, все облегчённо вздохнули.
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Добрый Бобер
1666926684
Сразу видно, что министерство спорта Чечни ведёт очень продуманную политику по набору персонала - привлечь в свои ряды таких опытных и квалифицированных специалистов, это надо постараться...
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AtticusFinch1
1666935255
Талантливые люди талантливы во всем
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