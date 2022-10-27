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    Икарди уволил бывшую жену с должности агента и попросил не выплачивать ей 1 миллион за переход в «Галатасарай»

    Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди прекратил сотрудничество с Вандой Нарой.

    35-летняя аргентинка была женой и агентом футболиста, но после расставания на личном уровне он уволил ее с работы.

    Также форвард попросил турецкий клуб не выплачивать Ванде 1 миллион евро комиссионных за его сентябрьский переход из «ПСЖ» на правах аренды.

    • Икарди и Нара создали семью в 2014 году.
    • В октябре 2021 года Ванда публично обвинила футболиста в измене.

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    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 19:57
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    Комментарии1
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      Таврида 11 минут назад

      "В октябре 2021 года Ванда публично обвинила футболиста в измене". Где-то горестно схватился за голову Макси Лопес...

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