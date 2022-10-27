Икарди уволил бывшую жену с должности агента и попросил не выплачивать ей 1 миллион за переход в «Галатасарай»

"В октябре 2021 года Ванда публично обвинила футболиста в измене". Где-то горестно схватился за голову Макси Лопес...
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди прекратил сотрудничество с Вандой Нарой.
35-летняя аргентинка была женой и агентом футболиста, но после расставания на личном уровне он уволил ее с работы.
Также форвард попросил турецкий клуб не выплачивать Ванде 1 миллион евро комиссионных за его сентябрьский переход из «ПСЖ» на правах аренды.
- Икарди и Нара создали семью в 2014 году.
- В октябре 2021 года Ванда публично обвинила футболиста в измене.