Икарди уволил бывшую жену с должности агента и попросил не выплачивать ей 1 миллион за переход в «Галатасарай»

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди прекратил сотрудничество с Вандой Нарой.

35-летняя аргентинка была женой и агентом футболиста, но после расставания на личном уровне он уволил ее с работы.

Также форвард попросил турецкий клуб не выплачивать Ванде 1 миллион евро комиссионных за его сентябрьский переход из «ПСЖ» на правах аренды.