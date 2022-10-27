«Это не главная проблема российского футбола». Семак – о судействе

Семак: судьи - такие же люди. И они также, как и я, на зарплате у Газпрома.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитров в РПЛ.
«Судьи – такие же люди. Нужно понимать, что и они могут ошибаться или трактовать похожие моменты не одинаково. Нужно стараться приходить к одному стандарту.
Конечно, ошибки есть, но я не могу сказать, что это главная проблема российского футбола», – заявил Семак.
- «Зенит» – лидер РПЛ и чемпион России 4 последних сезонов.
- Ближайший соперник петербуржцев – «Краснодар» (30 октября).