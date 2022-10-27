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    «Это не главная проблема российского футбола». Семак – о судействе

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитров в РПЛ.

    «Судьи – такие же люди. Нужно понимать, что и они могут ошибаться или трактовать похожие моменты не одинаково. Нужно стараться приходить к одному стандарту.

    Конечно, ошибки есть, но я не могу сказать, что это главная проблема российского футбола», – заявил Семак.

    • «Зенит» – лидер РПЛ и чемпион России 4 последних сезонов.
    • Ближайший соперник петербуржцев – «Краснодар» (30 октября).

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5779

      Павелий 15 секунд назад

      Семак: судьи - такие же люди. И они также, как и я, на зарплате у Газпрома.

      0
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      Рейтинг: +11

      volgserg@mail.ru 42 секунды назад

      Для Зенита да . Судьи не проблема.

      1
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      Рейтинг: +15999

      Fusballer 25 минут назад

      Главная проблема - безпредел газпрома.

      1
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      Рейтинг: +6763

      Беспонтий > Fusballer 9 минут назад

      беспредел беспределом
      а если грамотно да и по делу?

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      Рейтинг: +16063

      NewLife 36 минут назад

      "Судьи – такие же люди. Нужно понимать, что и они могут ошибаться" в пользу немытых)). Если это не проблема, то веди себя спокойно и не истери при других решениях. Пересмотри записи с твоими эмоциями и потом выскажись еще раз о судьях.

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      Рейтинг: +6763

      Беспонтий > NewLife 6 минут назад

      он тебя слышит))

      двое в комнате
      ты и богданыч
      фотография на "немытой" стене

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