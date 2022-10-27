«Это не главная проблема российского футбола». Семак – о судействе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитров в РПЛ.

«Судьи – такие же люди. Нужно понимать, что и они могут ошибаться или трактовать похожие моменты не одинаково. Нужно стараться приходить к одному стандарту.

Конечно, ошибки есть, но я не могу сказать, что это главная проблема российского футбола», – заявил Семак.