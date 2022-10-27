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    Агент Мендеш пригрозил «Барселоне» летним уходом Фати (Sport.es)

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Барселоны» Ансу Фати, предупредил клуб о возможном уходе своего клиента следующим летом.

    Окружение 19-летнего футболиста недовольно количеством игровой практики в этом сезоне.

    Если ситуация не изменится, то вингер может сменить команду в 2023 году.

    Однако в «Барсе» не волнуются из-за этого, поскольку у Фати контракт до 2027 года с отступными в 1 миллиард евро.

    • В сезоне-2022/23 испанец провел на поле 512 минут.
    • В его активе 3 гола и 3 ассиста в 16 матчах.
    • Фати – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +332

      Таврида 4 минуты назад

      "испанец..." Испанцы все больше походят на англичан и французов, хотя раньше различия были)

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