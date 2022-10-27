Агент Мендеш пригрозил «Барселоне» летним уходом Фати (Sport.es)

Жорже Мендеш, агент нападающего «Барселоны» Ансу Фати, предупредил клуб о возможном уходе своего клиента следующим летом.
Окружение 19-летнего футболиста недовольно количеством игровой практики в этом сезоне.
Если ситуация не изменится, то вингер может сменить команду в 2023 году.
Однако в «Барсе» не волнуются из-за этого, поскольку у Фати контракт до 2027 года с отступными в 1 миллиард евро.
- В сезоне-2022/23 испанец провел на поле 512 минут.
- В его активе 3 гола и 3 ассиста в 16 матчах.
- Фати – воспитанник «Барселоны».
Источник: Sport.es