«Барселона» и «Бавария» назвали стартовые составы

бавария ща стандартный пятирик середняку положит!
Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».
«Барселона»: тер Стеген, Бельерин, Кунде, Бальде, М.Алонсо, Кессье, Ф.Де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Левандовски.
«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, Упамекано, Де Лигт, Дэвис, Киммих, Гнабри, Мусиала, Мане, Чупо-Мотинг.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на барселонском «Камп Ноу», который начнется в 22:00 по Москве.