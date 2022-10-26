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    «Барселона» и «Бавария» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».

    «Барселона»: тер Стеген, Бельерин, Кунде, Бальде, М.Алонсо, Кессье, Ф.Де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Левандовски.

    «Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, Упамекано, Де Лигт, Дэвис, Киммих, Гнабри, Мусиала, Мане, Чупо-Мотинг.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на барселонском «Камп Ноу», который начнется в 22:00 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      Болотоход 1 час назад

      бавария ща стандартный пятирик середняку положит!

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      Рейтинг: +12091

      DeStar 2 часа назад

      только барса уже вылетела из лч..

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