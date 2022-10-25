Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Медали вешать пока рано, еще очень рано. Всем известно, что ЦСКА и «Спартак» могут посоперничать с «Зенитом».

У них действительно есть шанс. Еще очень много туров. Почему нет?», – сказал Семин.