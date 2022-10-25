Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Лишить себя очередного титула Зенит может только сам. Если будут "отдыхать" на "проходных" матчах и не доберут очки.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.
«Медали вешать пока рано, еще очень рано. Всем известно, что ЦСКА и «Спартак» могут посоперничать с «Зенитом».
У них действительно есть шанс. Еще очень много туров. Почему нет?», – сказал Семин.
- В РПЛ прошло 14 из 30 туров.
- «Зенит» лидирует с 7-очковым отрывом.
- Петербуржцы ни разу не проиграли в текущем чемпионате.