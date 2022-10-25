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    Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    «Медали вешать пока рано, еще очень рано. Всем известно, что ЦСКА и «Спартак» могут посоперничать с «Зенитом».

    У них действительно есть шанс. Еще очень много туров. Почему нет?», – сказал Семин.

    • В РПЛ прошло 14 из 30 туров.
    • «Зенит» лидирует с 7-очковым отрывом.
    • Петербуржцы ни разу не проиграли в текущем чемпионате.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6006

      Давид59 36 минут назад

      Лишить себя очередного титула Зенит может только сам. Если будут "отдыхать" на "проходных" матчах и не доберут очки.

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