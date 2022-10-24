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  • Экс-помощник Абаскаля: «Гильермо приходит на тренировку за пять часов до ее начала»

Экс-помощник Абаскаля: «Гильермо приходит на тренировку за пять часов до ее начала»

24 октября 2022, 18:59
7

Месут Темель, экс-ассистент Гильермо Абаскаля в «Базеле», высказался о главном тренере «Спартака».

«Успех «Спартака» не стал сюрпризом для меня, абсолютно. Не имеет значения, как тебя зовут — Юлиан Нагельсман или как-то еще, важно, чтобы ты сам понимал свой футбол. Абаскаль понимает. Сейчас у него в распоряжении отличные футболисты и немного удачи. Удача всегда нужна.

Но он выстроил тренировочный процесс, хорошие отношения с игроками и руководителями клуба. И поэтому выигрывает. «Спартак» под его руководством стал командой.

Сильные стороны Абаскаля? Их много. Он обожает футбол. Гильермо не приходит на тренировку за час до ее начала. Он приходит за пять часов и планирует каждую мелочь. Для него важны детали, хорошая организация.

  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • Абаскаль принял команду летом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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Мася_1989
1666627265
Что он там 5 часов делает? Или у него по-часовая оплата?
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DOCTOR PENALTY
1666627647
Если 2 место в таблице обусловлено этим фактором, то пусть приходит ещё раньше. )
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gunstilzit
1666632610
А во сколько у них начинаются тренировки?После обеда,ближе к вечеру?
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