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    Экс-помощник Абаскаля: «Гильермо приходит на тренировку за пять часов до ее начала»

    Месут Темель, экс-ассистент Гильермо Абаскаля в «Базеле», высказался о главном тренере «Спартака».

    «Успех «Спартака» не стал сюрпризом для меня, абсолютно. Не имеет значения, как тебя зовут — Юлиан Нагельсман или как-то еще, важно, чтобы ты сам понимал свой футбол. Абаскаль понимает. Сейчас у него в распоряжении отличные футболисты и немного удачи. Удача всегда нужна.

    Но он выстроил тренировочный процесс, хорошие отношения с игроками и руководителями клуба. И поэтому выигрывает. «Спартак» под его руководством стал командой.

    Сильные стороны Абаскаля? Их много. Он обожает футбол. Гильермо не приходит на тренировку за час до ее начала. Он приходит за пять часов и планирует каждую мелочь. Для него важны детали, хорошая организация.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Абаскаль принял команду летом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      gc3 1 минуту назад

      Пpoгнoзы нa футбол bet-gp.ru

      0
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      Рейтинг: +583

      gunstilzit 1 час назад

      А во сколько у них начинаются тренировки?После обеда,ближе к вечеру?

      0
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      Рейтинг: +23394

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Если 2 место в таблице обусловлено этим фактором, то пусть приходит ещё раньше. )

      1
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      Рейтинг: +15974

      Fusballer > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Семак тогда вообще ночует на базе)))

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      Рейтинг: +23394

      DOCTOR PENALTY > Fusballer 1 час назад

      Там га$промдопинг работает.

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      Рейтинг: +325

      Мася_1989 2 часа назад

      Что он там 5 часов делает? Или у него по-часовая оплата?

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