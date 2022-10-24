Экс-помощник Абаскаля: «Гильермо приходит на тренировку за пять часов до ее начала»

Месут Темель, экс-ассистент Гильермо Абаскаля в «Базеле», высказался о главном тренере «Спартака».

«Успех «Спартака» не стал сюрпризом для меня, абсолютно. Не имеет значения, как тебя зовут — Юлиан Нагельсман или как-то еще, важно, чтобы ты сам понимал свой футбол. Абаскаль понимает. Сейчас у него в распоряжении отличные футболисты и немного удачи. Удача всегда нужна.

Но он выстроил тренировочный процесс, хорошие отношения с игроками и руководителями клуба. И поэтому выигрывает. «Спартак» под его руководством стал командой.

Сильные стороны Абаскаля? Их много. Он обожает футбол. Гильермо не приходит на тренировку за час до ее начала. Он приходит за пять часов и планирует каждую мелочь. Для него важны детали, хорошая организация.