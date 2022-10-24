Пименов: «Локомотив» – худшая команда РПЛ по физподготовке. Это уровень медиалиги»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов назвал главную проблему команды.

— Грустно это, самое главное — результат. Футбол не прощает определенных действий. Попробовали немецкую систему и поняли, что не работает. Команда физически оказалась полностью не готовой, и матч с «Динамо» это показал.

«Локомотив» физически — худшая команда лиги. Даже «Химки» и «Торпедо» выглядят лучше, и сейчас они уже конкуренты железнодорожников. И участь «Динамо», которое когда-то вылетело из РПЛ, повторять ни в коем случае нельзя.

— Не считаете, что клуб нанял тренеров-бездарей, которые и привели команду в такое состояние?

— Тренеры не поняли наш менталитет и не смогли собрать команду. И кроме того, провалили предсезонку. Был однажды на тренировке в Баковке, мне не понравилась интенсивность — все выкладывались процентов на 70-80. Где-то не добежал, где-то не ускорился, и в итоге получили то, что мы увидели.

Команда слабо готова физички. Команда на том месте, которое заслужила — футбол такого не прощает.

— Возможно, дело просто в том, что Цорн привез просто сброд.

— Нет, не считаю. Изидор хороший футболист, но он не готов. Сейчас дотерпят до зимы, а потом эти же футболисты будут выглядеть совсем по-другому. Сейчас они не готовы выдерживать высокую интенсивность. Самое показательное — как человек отрабатывает назад. Некоторые просто не отрабатывают.

Иностранцы за матч пробегают максимум 9 километров, это мало.

— Слышали высказывание Дмитрия Баринова, который сказал, что некоторым в команде просто все равно. Кого это касается?

— Иностранцев, это понятно. Баринов как капитан предъявлял и правильно делал.

— По каким из футболистов Цорна нет вопросов?

— Изидор, Бека-Бека, Керк. Но их надо заставлять. Видимо, тренер этого сделать не мог. Если не слушают тренера и капитана, нужна тяжелая артиллерия. Без имен — на разборе игрока не видно в камере 2 минуты. Тренер спрашивает, ты где вообще? Игрок отвечает — я устал.

В профессиональном футболе так нельзя, этим игрок подставляет команду.

— О чем это говорит?

— Об отсутствии физической подготовки. Думаю, по этому показателю команда сейчас уровня медиалиги. Вот на это она готова.