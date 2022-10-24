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    Пименов: «Локомотив» – худшая команда РПЛ по физподготовке. Это уровень медиалиги»

    Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов назвал главную проблему команды.

    — Грустно это, самое главное — результат. Футбол не прощает определенных действий. Попробовали немецкую систему и поняли, что не работает. Команда физически оказалась полностью не готовой, и матч с «Динамо» это показал.

    «Локомотив» физически — худшая команда лиги. Даже «Химки» и «Торпедо» выглядят лучше, и сейчас они уже конкуренты железнодорожников. И участь «Динамо», которое когда-то вылетело из РПЛ, повторять ни в коем случае нельзя.

    — Не считаете, что клуб нанял тренеров-бездарей, которые и привели команду в такое состояние?

    — Тренеры не поняли наш менталитет и не смогли собрать команду. И кроме того, провалили предсезонку. Был однажды на тренировке в Баковке, мне не понравилась интенсивность — все выкладывались процентов на 70-80. Где-то не добежал, где-то не ускорился, и в итоге получили то, что мы увидели.

    Команда слабо готова физички. Команда на том месте, которое заслужила — футбол такого не прощает.

    — Возможно, дело просто в том, что Цорн привез просто сброд.

    — Нет, не считаю. Изидор хороший футболист, но он не готов. Сейчас дотерпят до зимы, а потом эти же футболисты будут выглядеть совсем по-другому. Сейчас они не готовы выдерживать высокую интенсивность. Самое показательное — как человек отрабатывает назад. Некоторые просто не отрабатывают.

    Иностранцы за матч пробегают максимум 9 километров, это мало.

    — Слышали высказывание Дмитрия Баринова, который сказал, что некоторым в команде просто все равно. Кого это касается?

    — Иностранцев, это понятно. Баринов как капитан предъявлял и правильно делал.

    — По каким из футболистов Цорна нет вопросов?

    — Изидор, Бека-Бека, Керк. Но их надо заставлять. Видимо, тренер этого сделать не мог. Если не слушают тренера и капитана, нужна тяжелая артиллерия. Без имен — на разборе игрока не видно в камере 2 минуты. Тренер спрашивает, ты где вообще? Игрок отвечает — я устал.

    В профессиональном футболе так нельзя, этим игрок подставляет команду.

    — О чем это говорит?

    — Об отсутствии физической подготовки. Думаю, по этому показателю команда сейчас уровня медиалиги. Вот на это она готова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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