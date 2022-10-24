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    В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном усилении команды.

    – Есть мнение, что стоит ждать в «Локомотиве» приход большого числа игроков из «Чертаново».

    – Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академий.

    Мы хотим, чтобы в «Локомотиве», в том числе, играли лучшие российские игроки.

    • «Локо» после 14 туров РПЛ идет на 14-м месте в таблице (зона стыков).
    • «Чертаново» сейчас выступает во Второй лиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +829

      Князев 1 час назад

      Уберите эту свору из Чертаново. Они полностью разрушат клуб Локомотив и с большим успехом перейдут в низшую лигу.

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      Рейтинг: +140

      RedMaksim97 > Князев 1 час назад

      Какую свору?

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