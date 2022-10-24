В «Локомотиве» рассказали о трансферных планах

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном усилении команды.
– Есть мнение, что стоит ждать в «Локомотиве» приход большого числа игроков из «Чертаново».
– Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академий.
Мы хотим, чтобы в «Локомотиве», в том числе, играли лучшие российские игроки.
- «Локо» после 14 туров РПЛ идет на 14-м месте в таблице (зона стыков).
- «Чертаново» сейчас выступает во Второй лиге.
Источник: «Спорт-Экспресс»