Федотов через телефон руководит ЦСКА в матче с «Оренбургом»

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом».

Главный тренер москвичей Владимир Федотов находится на трибуне и руководит командой через телефон. С ним на связи тренерский штаб, который у поля.

Федотов дисквалифицирован на 1 матч за стычку с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем на прошлой неделе.

Тренер ранее работал с «Оренбургом».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Оренбурге.

Скриншот телеканала «Матч Премьер».