Федотов через телефон руководит ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Федотов, никак не может морально подготовить команду к играм.
В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом».
Главный тренер москвичей Владимир Федотов находится на трибуне и руководит командой через телефон. С ним на связи тренерский штаб, который у поля.
- Федотов дисквалифицирован на 1 матч за стычку с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем на прошлой неделе.
- Тренер ранее работал с «Оренбургом».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Оренбурге.
Скриншот телеканала «Матч Премьер».