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    Федотов через телефон руководит ЦСКА в матче с «Оренбургом»

    В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом».

    Главный тренер москвичей Владимир Федотов находится на трибуне и руководит командой через телефон. С ним на связи тренерский штаб, который у поля.

    • Федотов дисквалифицирован на 1 матч за стычку с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем на прошлой неделе.
    • Тренер ранее работал с «Оренбургом».
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Оренбурге.

    Скриншот телеканала «Матч Премьер».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25863

      vladimir-7 27 минут назад

      Главный тренер ЦСКА Федотов, никак не может морально подготовить команду к играм.

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