Пруцев рассказал, на какой позиции его видит Абаскаль

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев дал понять, что при главном тренере Гильермо Абаскале он будет играть на позиции восьмого номера.
– В начале сезона ты в каждом матче выходил на замену, а в последнее время закрепился в старте. Понятно, что случилась травма у Мартинса, но вряд ли дело только в этом. Ты чувствуешь, что прибавил?
– Я полностью адаптировался к идеям нового тренерского штаба. Наверное, это помогает. Всю свою взрослую карьеру я играл опорником, «шестеркой». В том числе при Паоло Ваноли. А Гильермо Абаскаль почти сразу сказал, что видит меня «восьмеркой» – более атакующим игроком, с возможностью сделать обостряющий пас. Чтобы снова освоиться на этой позиции, потребовалось время. При этом она мне отлично знакома, ведь действовал на ней все детство.
- «Спартак» купил Пруцева зимой у «Крыльев Советов» за 1,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у игрока 12 матчей, 3 ассиста.
- Брат Пруцева Егор выступает за «Црвену Звезду».