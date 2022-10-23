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Пруцев рассказал, на какой позиции его видит Абаскаль

23 октября 2022, 15:08

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев дал понять, что при главном тренере Гильермо Абаскале он будет играть на позиции восьмого номера.

– В начале сезона ты в каждом матче выходил на замену, а в последнее время закрепился в старте. Понятно, что случилась травма у Мартинса, но вряд ли дело только в этом. Ты чувствуешь, что прибавил?

– Я полностью адаптировался к идеям нового тренерского штаба. Наверное, это помогает. Всю свою взрослую карьеру я играл опорником, «шестеркой». В том числе при Паоло Ваноли. А Гильермо Абаскаль почти сразу сказал, что видит меня «восьмеркой» – более атакующим игроком, с возможностью сделать обостряющий пас. Чтобы снова освоиться на этой позиции, потребовалось время. При этом она мне отлично знакома, ведь действовал на ней все детство.

  • «Спартак» купил Пруцева зимой у «Крыльев Советов» за 1,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у игрока 12 матчей, 3 ассиста.
  • Брат Пруцева Егор выступает за «Црвену Звезду».

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Пруцев Данил Абаскаль Гильермо
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