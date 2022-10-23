Норманн: «Динамо» обязательно будет в топ-3 РПЛ, если продолжит так играть»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поговорил о перспективах команды после матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Мне понравился матч, парни молодцы. На мой взгляд, команда здорово играла. Рад, что мы победили.

Сможет ли «Динамо» попасть в топ-3 РПЛ? Посмотрим. Если мы продолжим так играть, то по итогу сезона обязательно окажемся в тройке», – сказал норвежец.