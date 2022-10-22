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    РПЛ. «Динамо» в день рождения Яшина добилось волевой победы над «Локомотивом»

    «Динамо» в гостевом матче 14-го тура РПЛ победило «Локомотив». Решающий мяч со штрафного забил полузащитник Арсен Захарян.

    «Локомотив» забил на первой минуте, но преимущество утратил.

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил 100-й гол в РПЛ.

    «Динамо» поднялось на шестое место. «Локомотив» идет в зоне стыков.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Камано, 1; 1:1 – Смолов, 33 (с пенальти); 1:2 – Захарян, 64; 1:3 – Фомин, 90+3 (с пенальти).

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Магкеев (Куликов, 77), Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк (Марадишвили, 65), Камано (Ненахов, 80), Изидор.

    «Динамо»: Шунин, Лаксальт (Скопинцев, 90+4), Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Захарян, Фомин, Макаров (Грулев, 65), Нгамалe (Лесовой, 82), Смолов (Тюкавин, 82).

    Предупреждения: Тикнизян, 45+1; Магкеев, 62 – Макаров, 45+1; Лаксальт, 51; Фернандес, 68; Даса, 85.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2707

      фанат джигурды 14 минут назад

      Шунин сегодня, как никогда, сыграл в стиле Льва Яшина. В створ его ворот за матч было нанесено целых 2 удара, причём один из них слабый, что можно было аж броском понтануть.

      0
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      Рейтинг: +2707

      фанат джигурды 17 минут назад

      Поздравления болельщикам Динамо.
      Всё по делу.
      Если бы не Гиля- счёт был бы очень неприличным. Кроме голевой комбинации Локо не показал ничего. Второй тайм- вообще мрак. На Едваях и мудазянах, и иже с ними игру не поставить.
      Нужен нормальный тренер и обширная чистка состава от накупленного гениальными менеджерами шлака.

      0
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      Рейтинг: -48

      diamondfan 22 минуты назад

      Локо позор! В дерьме без Палыча!

      1
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      Рейтинг: +17799

      житель СПб 28 минут назад

      Хорошая игра Динамо. Справедливый результат. А Локо стремится вверх - в нижнюю честь таблицы.

      0
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      Рейтинг: +26266

      JTherry 30 минут назад

      гол в начале матча только внес неразбериху в действия Локо, стали оберегать счет и отдали мяч, вместо удержания инициативы... а динамо провело очень неплохую игру и добилось волевой победы в кои-то веки при новом тренере... Локо "уедет" в лучшую лигу мира или очухаются после зимней паузы..?

      1
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      Рейтинг: +17031

      ilichkadr 31 минуту назад

      Молодцы Динамо! Не осрамили день рождения Льва Ивановича Яшина. Сегодня, как никогда, Шунин сыграл в стиле Яшина. Красиво, респект !!

      0
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      Рейтинг: +5928

      Красногорск_Фан 33 минуты назад

      Динамо с победой . смотрел только половину 2-го тайма , в ней Локо ничего не показал

      3
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      Рейтинг: +1384

      Дубина 40 минут назад

      Пердив железяки однозначно светит)

      1
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      Рейтинг: +1460

      aubergine 40 минут назад

      Чуда не случилось. Неужели увидим Локо в стыках по итогу турнира?

      2
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      Рейтинг: +26475

      slavutiq70 42 минуты назад

      С победой Динамо . Всё по делу . были сильнее Локо . ну а Локо продолжает свободное падение ...

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