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  • РПЛ. «Динамо» в день рождения Яшина добилось волевой победы над «Локомотивом»

РПЛ. «Динамо» в день рождения Яшина добилось волевой победы над «Локомотивом»

22 октября 2022, 20:57
20

«Динамо» в гостевом матче 14-го тура РПЛ победило «Локомотив». Решающий мяч со штрафного забил полузащитник Арсен Захарян.

«Локомотив» забил на первой минуте, но преимущество утратил.

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил 100-й гол в РПЛ.

«Динамо» поднялось на шестое место. «Локомотив» идет в зоне стыков.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 1; 1:1 – Смолов, 33 (с пенальти); 1:2 – Захарян, 64; 1:3 – Фомин, 90+3 (с пенальти).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Магкеев (Куликов, 77), Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк (Марадишвили, 65), Камано (Ненахов, 80), Изидор.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт (Скопинцев, 90+4), Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Захарян, Фомин, Макаров (Грулев, 65), Нгамалe (Лесовой, 82), Смолов (Тюкавин, 82).

Предупреждения: Тикнизян, 45+1; Магкеев, 62 – Макаров, 45+1; Лаксальт, 51; Фернандес, 68; Даса, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо
Комментарии (20)
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slavа0508
1666461476
С победой Динамо . Всё по делу . были сильнее Локо . ну а Локо продолжает свободное падение ...
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aubergine
1666461551
Чуда не случилось. Неужели увидим Локо в стыках по итогу турнира?
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Красногорск_Фан
1666461992
Динамо с победой . смотрел только половину 2-го тайма , в ней Локо ничего не показал
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JTherry
1666462196
гол в начале матча только внес неразбериху в действия Локо, стали оберегать счет и отдали мяч, вместо удержания инициативы... а динамо провело очень неплохую игру и добилось волевой победы в кои-то веки при новом тренере... Локо "уедет" в лучшую лигу мира или очухаются после зимней паузы..?
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житель СПб
1666462318
Хорошая игра Динамо. Справедливый результат. А Локо стремится вверх - в нижнюю честь таблицы.
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фанат джигурды
1666462983
Поздравления болельщикам Динамо. Всё по делу. Если бы не Гиля- счёт был бы очень неприличным. Кроме голевой комбинации Локо не показал ничего. Второй тайм- вообще мрак. На Едваях и мудазянах, и иже с ними игру не поставить. Нужен нормальный тренер и обширная чистка состава от накупленного гениальными менеджерами шлака.
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фанат джигурды
1666463125
Шунин сегодня, как никогда, сыграл в стиле Льва Яшина. В створ его ворот за матч было нанесено целых 2 удара, причём один из них слабый, что можно было аж броском понтануть.
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alex1951
1666464306
Для Динамо не вопрос,отправить Локо под откос...Для Лёвы парни постарались, не сильно даже напрягались... С Победой,вас,друзья мои,дела пойдут,как не крути)))
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zigbert
1666466226
Динамо играло лучше по всем показателям. Шунин сыграл надежно. Динамо с победой!
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ААМ
1666499277
Динамовцы молодцы, а паровоз нуждается в капитальном ремонте.
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