РПЛ. «Динамо» в день рождения Яшина добилось волевой победы над «Локомотивом»

«Динамо» в гостевом матче 14-го тура РПЛ победило «Локомотив». Решающий мяч со штрафного забил полузащитник Арсен Захарян.
«Локомотив» забил на первой минуте, но преимущество утратил.
Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил 100-й гол в РПЛ.
«Динамо» поднялось на шестое место. «Локомотив» идет в зоне стыков.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Камано, 1; 1:1 – Смолов, 33 (с пенальти); 1:2 – Захарян, 64; 1:3 – Фомин, 90+3 (с пенальти).
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Магкеев (Куликов, 77), Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк (Марадишвили, 65), Камано (Ненахов, 80), Изидор.
«Динамо»: Шунин, Лаксальт (Скопинцев, 90+4), Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Захарян, Фомин, Макаров (Грулев, 65), Нгамалe (Лесовой, 82), Смолов (Тюкавин, 82).
Предупреждения: Тикнизян, 45+1; Магкеев, 62 – Макаров, 45+1; Лаксальт, 51; Фернандес, 68; Даса, 85.