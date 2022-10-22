Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов: «Пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Локомотивом» выдуман»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением главного судьи матча 14-го тура «Локомотив» – «Динамо» назначить пенальти в пользу гостей в первом тайме.

    «31-я минута.

    Ошибается Павел Кукуян. Просто выдумал 11-метровый удар. Никаких нарушений я не увидел», – написал Федотов.

    • «Динамо» благодаря пенальти сравняло счет.
    • 11-метровый реализовал форвард Федор Смолов.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

    Новости по теме
    Захарян забил «Локомотиву» прямым ударом со штрафного
    РПЛ. «Динамо» в день рождения Яшина добилось волевой победы над «Локомотивом» 10
    Баринов бросил бутылку в борт после пропущенного гола от «Динамо»
    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17799

      житель СПб 32 минуты назад

      Балбесик Федотов опять подставился, опять продемонстрировав свою некомпетентность. Но он, видимо, нравится администраторам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +636

      111Hunter111 38 минут назад

      к глазнюку сходи, у миранчука рука

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11