Федотов: «Пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Локомотивом» выдуман»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением главного судьи матча 14-го тура «Локомотив» – «Динамо» назначить пенальти в пользу гостей в первом тайме.

«31-я минута.

Ошибается Павел Кукуян. Просто выдумал 11-метровый удар. Никаких нарушений я не увидел», – написал Федотов.