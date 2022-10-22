Федотов: «Пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Локомотивом» выдуман»

Балбесик Федотов опять подставился, опять продемонстрировав свою некомпетентность. Но он, видимо, нравится администраторам?
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не согласен с решением главного судьи матча 14-го тура «Локомотив» – «Динамо» назначить пенальти в пользу гостей в первом тайме.
«31-я минута.
Ошибается Павел Кукуян. Просто выдумал 11-метровый удар. Никаких нарушений я не увидел», – написал Федотов.
- «Динамо» благодаря пенальти сравняло счет.
- 11-метровый реализовал форвард Федор Смолов.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.