«Локомотив» и «Динамо» назвали составы на дерби

Дерби должно у болельщиков вызывать эмоции,а по этому матчу их ноль.
Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.
Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Кузьмичeв, Мампасси, Митай, Куликов, Марадишвили, Раконьяц, Педриньо.
«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Захарян, Фомин, Макаров, Нгамалe, Смолов.
Запасные: Будачeв, Лещук, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Маричаль, Грулeв, Осокин, Тюкавин, Сулакавелидзе, Гладышев.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «РЖД Арене», который начнется в 19:00 по Москве.
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