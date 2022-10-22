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    «Локомотив» и «Динамо» назвали составы на дерби

    Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.

    Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Кузьмичeв, Мампасси, Митай, Куликов, Марадишвили, Раконьяц, Педриньо.

    «Динамо»: Шунин, Лаксальт, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Захарян, Фомин, Макаров, Нгамалe, Смолов.

    Запасные: Будачeв, Лещук, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Маричаль, Грулeв, Осокин, Тюкавин, Сулакавелидзе, Гладышев.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «РЖД Арене», который начнется в 19:00 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2580

      волчарик 2 часа назад

      Дерби должно у болельщиков вызывать эмоции,а по этому матчу их ноль.

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