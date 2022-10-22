«Локомотив» и «Динамо» назвали составы на дерби

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Кузьмичeв, Мампасси, Митай, Куликов, Марадишвили, Раконьяц, Педриньо.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Захарян, Фомин, Макаров, Нгамалe, Смолов.

Запасные: Будачeв, Лещук, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Маричаль, Грулeв, Осокин, Тюкавин, Сулакавелидзе, Гладышев.