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    «Пари НН» и «Краснодар» объявили составы на игру 14-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Краснодара» на матч 14-го тура чемпионата России.

    «Пари НН»: Гойло, Пенчиков, Каккоев, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Рыбчинский, Шильцов, Михайлов, Майга, Янсане.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Пина, Кордоба, Олусегун.

    • Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Пари НН» идет на 11-м месте в таблице РПЛ, «Краснодар» – на 5-м.

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      sharmareap 9 минут назад


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