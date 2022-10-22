Pacпpодaжa. Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Пoкyпaй по стаpoй цeнe ------ https://min.lc/vtermo
Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Краснодара» на матч 14-го тура чемпионата России.
«Пари НН»: Гойло, Пенчиков, Каккоев, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Рыбчинский, Шильцов, Михайлов, Майга, Янсане.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Пина, Кордоба, Олусегун.
- Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 14:00 мск.
- «Пари НН» идет на 11-м месте в таблице РПЛ, «Краснодар» – на 5-м.