Из дневника рукоблуда ныне играющего в Турции: "Вчера попробовал женщину - жалкое подобие левой руки". Так и здесь.
«Манчестер Юнайтед» интересуется футболистом «Атлетико» Жоау Фелишем. Англичане хотят арендовать португальца зимой до лета с правом выкупа.
Манчестерцы хотят заменить Фелишем Криштиану Роналду, который на этой неделе отказался играть за команду в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).
- Отступные в контракте Фелиша – 350 миллионов евро.
- В этом сезоне Фелиш сделал 3 ассиста в 12 матчах.
- Его контракт с «Атлетико» действует до 2026 года.