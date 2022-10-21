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    «Манчестер Юнайтед» хочет зимой арендовать Фелиша, чтобы заменить Роналду

    «Манчестер Юнайтед» интересуется футболистом «Атлетико» Жоау Фелишем. Англичане хотят арендовать португальца зимой до лета с правом выкупа.

    Манчестерцы хотят заменить Фелишем Криштиану Роналду, который на этой неделе отказался играть за команду в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

    • Отступные в контракте Фелиша – 350 миллионов евро.
    • В этом сезоне Фелиш сделал 3 ассиста в 12 матчах.
    • Его контракт с «Атлетико» действует до 2026 года.

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    Источник: The Sun

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    21.10.2022 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23347

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Из дневника рукоблуда ныне играющего в Турции: "Вчера попробовал женщину - жалкое подобие левой руки". Так и здесь.

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