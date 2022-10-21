«Манчестер Юнайтед» хочет зимой арендовать Фелиша, чтобы заменить Роналду

«Манчестер Юнайтед» интересуется футболистом «Атлетико» Жоау Фелишем. Англичане хотят арендовать португальца зимой до лета с правом выкупа.

Манчестерцы хотят заменить Фелишем Криштиану Роналду, который на этой неделе отказался играть за команду в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).